Secondaire en spectacle: la finale locale de l’école secondaire du Grand-Coteau aura lieu le 15 février

Crédit photo : Courtoisie

L’école secondaire du Grand-Coteau présentera sa finale locale de Secondaire en spectacle le jeudi 15 février prochain à 19 h à la salle Maurice Savaria de notre école. L’établissement et l’organisation en sont à sa 10e année de participation et font partie des nombreuses écoles de la région faisant partie du programme.

Nous invitons citoyens et citoyennes, jeunes des écoles primaires, amis à venir profiter et encourager nos jeunes talentueux à cette merveilleuse soirée culturelle.

Cette année, ce sont près de 55 élèves qui viendront présenter un total de 16 numéros en concours. Il y aura aussi 1 numéro avec un invité spécial après l’entracte avant de remettre les prix aux gagnants. Les jeunes participants auront alors une occasion en or de se dépasser et de se familiariser avec le milieu artistique. M. Lavallée, technicien en loisirs pilotera le projet avec la collaboration des enseignants des profils arts de l’école. Après cette soirée, seulement deux excellents numéros lauréats représenteront notre école à la finale régionale qui se tiendra à l’école secondaire De Mortagne de Boucherville, le vendredi 23 mars 2018.

Les billets de notre finale locale sont en vente à l’école au coût seulement de 5,00 $ / chacun.

Des billets sont aussi disponibles à l’entrée lors de la soirée.

Nous profitons pour remercier, La ville de Sainte-Julie, La maison des jeunes de Sainte-Julie ainsi que la Caisse Desjardins de Sainte-Julie pour leur appui et leur implication dans notre événement du 15 février prochain.

À propos de Secondaire en Spectacle

Depuis plus de 20 ans, le programme Secondaire en spectacle a pour mission le développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation. Chaque année, le programme rassemble près de 10 000 jeunes dans près de 250 finales locales et plus d’une trentaine de finales régionales dans les 15 régions participantes.

On vous attend en grand notre.