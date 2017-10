Séance publique d’information annuelle du CISSS de la Montérégie-Est le 6 novembre à l’Hôpital Pierre-Boucher

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est invite la population de son territoire à sa séance publique d’information annuelle qui se tiendra :

Le lundi 6 novembre 2017, à 15 h 30

À l’Hôpital Pierre-Boucher, salle Gilles-Dufault

1333, boulevard Jacques-Cartier Est à Longueuil

Cet événement sera l’occasion pour le CISSS de la Montérégie-Est de présenter son rapport annuel de gestion 2016-2017. Rappelons que le CISSS de la Montérégie-Est a été créé le 1er avril 2015 après la fusion des centres de santé et de services sociaux Pierre-Boucher, Pierre-De Saurel et Richelieu-Yamaska et du Centre jeunesse de la Montérégie. Cette fusion est issue de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.

Lors de cette séance, la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services présentera également son rapport annuel de la dernière année.

Veuillez noter que la séance régulière du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est aura lieu cette même journée et au même endroit, à compter de 19 h.

(Source : CISSS de la Montérégie-Est)