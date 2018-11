Se souvenir pour ne pas que les jeunes oublient

À l’école secondaire De Mortagne

Les élèves de l’école secondaire De Mortagne ont été sensibilisés aux sacrifices qu’ont fait plusieurs militaires, à l’époque à peine un peu plus âgés qu’eux, qui ont pris part à la Première guerre mondiale et dont 3598 soldats canadiens sont morts .

Une cérémonie officielle organisée par l’enseignant en histoire François Desmarais s’est tenue le vendredi 9 novembre dernier à l’auditorium de l’école. Elle a réuni quelque 600 élèves de second cycle, ainsi que des vétérans de la Légion royale canadienne, filiale 266 Pierre-Boucher, à Boucherville.

Portant tous sur leur cœur le coquelicot, symbole de souvenir, ils ont d’abord observé deux minutes de silence. Après un exposé de M. Desmarais et avoir visionné une capsule commémorative, les jeunes ont pu s’adresser aux vétérans en leur posant des questions.

Le Prix John Hendrie

Au cours de l’événement, le prix John Hendrie a été remis à Frédérick Demontigny, élève de quatrième secondaire qui se passionne pour l’histoire. Le jeune lauréat est membre du Corps de cadets de l’Armée 750 l’Escaut à Boucherville et est impliqué dans le comité Espoir et le Conseil d’élèves. Il a également participé à la création de la vidéo du 50e anniversaire de l’école.

John Hendrie est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a œuvré au sein de la Marine royale canadienne. Ce Bouchervillois âgé de 93 ans est passionné par l’histoire et livre depuis plusieurs années des messages d’espoir et d’amour. Son état de santé l’a cependant empêché d’être présent cette année.