Les scouts de Boucherville invitaient la population « Sur les traces de Pierre Boucher »!

Les scouts sont toujours prêts, comme le dit si bien leur devise et, dans le cadre du 350e anniversaire de fondation de Boucherville, ils ont invité la population à l’événement « Sur les traces de Pierre Boucher » afin que les visiteurs puissent notamment avoir une meilleure idée des conditions de vie qui prévalaient au temps des premiers colons.

L’activité qui se tenait au parc de la Mairie les 15 et 16 juillet derniers était organisée conjointement par le 32e groupe scout Sainte-Famille et le 43e Saint-Louis. Sur place, les jeunes proposaient des jeux et des épreuves d’habileté physique, de même qu’un parcours thématique à la boussole portant sur la vie et les réalisations de Pierre Boucher.

Il y avait aussi un grand jeu sur le thème de la Nouvelle-France avec dégustation de mets inspirés de recettes amérindiennes. Les visiteurs pouvaient entre autres créer des capteurs de rêve ou construire un tipi. On les invitaient également à prendre part aux différentes activités pour ainsi obtenir des étampes dans leur passeport, ce qui leur permettait de participer au tirage de deux prix, soit des adhésions gratuites d’une année de scoutisme.

« C’est un événement qui conjugue l’histoire et les valeurs de Pierre Boucher. Nous voulions faire découvrir les conditions de vie des premiers colons dans le cadre de cette activité », a expliqué Tristan Boudreau, coordonnateur du projet des scouts de Boucherville.

Présente aux côtés du maire Jean Martel, la présidente de la Corporation des fêtes 2017, Florence Junca Adenot, a félicité les jeunes pour leur initiative. « J’ai suivi vos démarches depuis le début, il y a plusieurs années, et je constate que vous avez vraiment entrepris une belle et longue réflexion. Vous êtes donc devenus des professeurs afin de faire découvrir ce grand sujet », a-t-elle mentionné avant de conclure : « Être scout, c’est une belle mission : on apprend à compter les uns sur les autres! »

Et, comme les colons, les jeunes ont dû affronter les éléments au cours de cette fin de semaine puisque la pluie s’est invitée à l’occasion, mais ça ne les a pas arrêtés car les scouts sont…toujours prêts!

Les deux gagnants

Le tirage des deux gagnants pour l’adhésion d’une année à l’Association des scouts s’est déroulé le mardi 18 juillet en présence de Tristan Boudreau, coordonnateur du projet « Sur les traces de Pierre Boucher », et Florence Junca Adenot, présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville. Le premier prix est offert par la Corporation et le second par le District scout de la Montérégie. Les gagnants sont Raphaël Chrétien, 11 ans, et Rafaël Moreau, 8 ans.

Tous les jeunes de 7 à 17 ans désireux de se joindre aux scouts de Boucherville peuvent obtenir de l’information en communicant au : info@43-scouts.ca pour la paroisse Saint-Louis ou inscription@scouts32.ca pour la paroisse Sainte-Famille, ou alors en consultant la page Facebook Scouts de Boucherville.