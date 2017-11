Les Scouts de Boucherville contribuent au succès de la Guignolée

Le dimanche 12 novembre dernier, quelque 90 scouts de la 32e Ste-Famille et de la 43e St-Louis de Boucherville se sont mobilisés une fois de plus pour contribuer au succès de la Guignolée.

Toute une organisation! La mission des scouts: parcourir les rues de la ville afin de récolter les généreux dons offerts par les citoyens. Une fois les denrées non périssables rapportées aux centres communautaires Ste-Famille et St-Louis, les scouts trient, emboîtent et expédient les dons à l’entrepôt du Comité d’entraide de Boucherville (CEB) où les paniers de Noël seront préparés.

S’impliquant depuis 47 ans à la Guignolée, les scouts de la paroisse St-Louis sont responsables entre autres de la distribution de près de 7000 accroches-portes annonçant la collecte. Du côté de la paroisse Ste-Famille, l’aventure a débuté il y a une quinzaine d’années, à la suite de l’initiative du président du groupe scout de l’époque, Benoît Cowell.

Un engagement communautaire important

Chaque année, le CEB peut compter sur le soutien des scouts de Boucherville pour contribuer au succès de sa traditionnelle Guignolée. Dimanche dernier, les bénévoles ont amassé des centaines de boîtes de denrées non périssables et un peu plus de 32 000 $ en argent. Grâce à ces dons, environ 180 paniers seront distribués pendant le temps des fêtes dans des foyers de Boucherville, en plus de 40 à 60 paniers tous les mois pendant le reste de l’année.