Des scouts belges en visite à Boucherville pour souligner le 350e anniversaire de la ville

Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Boucherville, les Pionniers du Poste Cassiopée du 43e groupe Scout St-Louis ont réalisé un grand projet d’échange avec des Pionniers originaires de la région de Lessines, près de Bruxelles en Belgique.

Dès septembre 2016, les jeunes Bouchervillois ont échafaudé un plan de financement et se sont engagés dans une série de démarches rigoureuses auprès de Planète scout, un comité de Scouts Canada qui favorise les échanges internationaux entre groupes scouts canadiens et étrangers pour voir leur initiative se concrétiser dans le respect des valeurs et principes propres au scoutisme.

La rencontre

Le lundi 31 juillet en début de soirée, dans le Vieux-Port de Montréal, les Pionniers de Boucherville avaient rendez-vous avec leurs vis-à-vis de Lessines qu’ils allaient héberger pendant la prochaine semaine. Ces derniers avaient hâte de déposer leurs sacs après une semaine de découvertes qui les avaient menés de Québec à Montréal, en passant par Trois-Rivières et le Parc de la Mauricie.

L’expédition de canot-camping

Le mercredi 2 août, à la suite d’une initiation au canotage aux Îles de Boucherville, la troupe canado-belge a quitté Boucherville au petit matin en direction du Parc du Mont-Tremblant, secteur Rivière la Diable. Pendant trois jours et deux nuits, le groupe a canoté le long des méandres de la rivière, a traversé des rapides et des lacs et a campé sur deux terrains de camping sauvage, le tout avec l’équipement de survie nécessaire à leur séjour. Au dire des visiteurs belges, cette activité a été l’une des plus marquantes de leurs années de scoutisme, d’autant plus que la Belgique compte peu de cours d’eau navigables en plein nature.

La visite du Vieux-Boucherville

De retour à Boucherville le samedi 5 août, les Pionniers du 43e groupe Scout St-Louis ont fait découvrir à leur homologues belges le patrimoine historique de la ville, lors d’une visite du Vieux-Boucherville et d’un pique-nique auxquels étaient également conviés toute la communauté scoute de la ville ainsi que M. Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères, lui-même un ancien scout de Boucherville. La journée s’est terminée par un souper spaghetti et une présence à la finale des Feux Loto-Québec en direct du Pont Jacques-Cartier, ouvert aux piétons pour l’occasion.

Le départ en Belgique

Le dimanche 6 août en après-midi, accompagnés de leurs parents, les Pionniers du 43e groupe Scout St-Louis ont pris le chemin de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau afin de s’envoler vers la Belgique pour vivre la deuxième partie de cet échange qui sera sans doute tout aussi mémorable pour eux qu’il aura été pour les Pionniers de Lessines en terre bouchervilloise.