Sandrine Mainville récolte une pluie de médailles aux championnats de natation U SPORTS 2017

La nageuse bouchervilloise Sandrine Mainville a enregistré des résultats dignes de mention lors des championnats de natation U SPORTS 2017 qui se sont tenus du 24 au 26 février au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke. L’athlète qui évolue avec les Carabins de l’Université de Montréal s’est illustrée en remportant deux fois l’or, l’une au 50 m libre, établissant un record U SPORTS avec un temps de 24,39, l’autre au 100 m libre, un second record U SPORTS avec un temps de 52,62. Au terme de cette épreuve, elle a d’ailleurs gagné la Coupe du sprint.

Les nageuses des Carabins de l’Université de Montréal ont aussi dominé la compétition au 4 X 100 m relais libre. L’équipe formée de Katerine Savard, Camille Bergeron-Miron, Ariane Mainville et Sandrine Mainville a obtenu la première position dans cette épreuve en plus d’avoir établi un nouveau record des championnats U SPORTS avec un temps de 3:36,34. Au 4 X 100 m relais QNI, les soeurs Mainville et leurs collègues Katerine Savard et Marie-Soleil Jean-Lachapelle ont terminé en deuxième position avec un temps de 4:01.77. Mentionnons par ailleurs que durant cette même fin de semaine, Sandrine Mainville s’est classée en deuxième place au 50 m papillon, derrière Katerine Savard.

Au terme de ces championnats, l’athlète bouchervilloise a réussi à relever de nombreux défis avec brio. Elle était fière de ses performances.