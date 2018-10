Sandrine Mainville nage dans les études et le travail

Elle a accroché son maillot de compétition

La nageuse et championne olympique Sandrine Mainville a troqué son maillot pour la toge. Depuis que la future avocate a officiellement pris sa retraite des compétitions, elle baigne dans les études et dans le travail.

En mai dernier, la Bouchervilloise s’est jointe au cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais (BLG) dans le cadre d’un stage de travail. Elle a tellement aimé son emploi qu’elle a décidé de s’y investir entièrement, explique Sandrine qui mûrissait depuis déjà un an l’idée de se retirer de la compétition.

« J’avais l’intention de continuer à m’entrainer et à travailler, toutefois, mes plans ont changé en cours de route. J’aimais beaucoup ce que je faisais à tel point que j’étais plus motivée par le travail au bureau que par le sport. Je n’avais plus autant l’énergie et la motivation pour continuer à m’entrainer à 100 %. Ça s’est fait naturellement.»

Sandrine a ainsi mis un X sur sa participation aux Championnats panpacifiques à Tokyo qui se sont tenus en août dernier, car il était presque assuré qu’elle aurait fait partie de l’équipe nationale. « C’est certain que ça m’a fait un pincement au cœur de ne pas y être, mais je ne regrette pas mon choix.»

Un peu plus tôt dans l’année, Sandrine avait également refusé de participer aux Jeux du Commonwealth en Australie pour se concentrer sur ses examens universitaires. Il lui reste une session de cours avant d’entreprendre en janvier son barreau.

Quelques mois après avoir tourné la page sur sa carrière d’athlète, Sandrine se dit fière « d’avoir tout essayé et d’avoir pris les moyens pour atteindre ses objectifs. Je suis, par exemple, sortie de ma zone de confort lorsque je me suis établie à Toronto en vue de m’entrainer intensivement pour les Jeux olympiques. J’ai réussi à surmonter les épreuves et j’ai toujours gardé une attitude positive. Oui les JO ont été le summum de ma carrière, mais je suis vraiment fière du processus que j’ai suivi, plus que des résultats », conclut Sandrine qui maintenant s’adonne à la course à pied, histoire de conserver la forme.

Sandrine fait encore partie de l’équipe Athlètes olympiques RBC (Banque Royale du Canada).

Une collection de médailles

Jeux olympiques: 2016 ‒ Bronze (relais 4×100 m style libre)

Jeux panaméricains : 2015 – Or (relais 4×100 m style libre); argent (relais 4×100 m quatre nages)

Jeux du Commonwealth : 2014 – Bronze (relais 4×100 m style libre); bronze (relais 4×100 m quatre nages)

Universiades : 2013 – BRONZE (relais 4×100 m style libre)