Sami McDuff; un joueur de soccer bourré de talent

Il contribue à la victoire de son équipe au championnat canadien

Le joueur de soccer de Saint-Amable Sami McDuff a contribué au succès de son équipe, le Club de soccer de Longueuil, qui a remporté la victoire au championnat canadien de soccer qui avait lieu du 4 au 9 octobre dernier.

Les jeunes joueurs de 15 ans de niveau AAA sont revenus de Calgary avec la médaille d’or. Ils ont gagné le dernier match contre Calgary Foothills par le compte de 14 – 4. Sami, qui joue milieu offensif, a fait sa marque notamment en comptant quatre buts.

« Dans les 24 heures suivant l’événement, je ne me rendais pas vraiment compte que nous venions de gagner. J’étais encore dans le feu de l’action. Mais lorsque nous sommes revenus au club, nous avons été accueillis un peu comme des héros. Les plus jeunes venaient nous voir, et ils étaient émerveillés devant nous. C’était vraiment le fun. Nous avons maintenant une renommée dans la ligue », raconte Sami.

Étudiant en Sport-études au Collège Français, à Longueuil, Sami consacre plusieurs heures à son sport. Le matin, il est en classe, et tous les après-midis, il se rend au Centre national de haute performance, à Laval, pour perfectionner ses techniques de jeu aux côtés d’autres talentueux jeunes joueurs de soccer. Il fait beaucoup de sacrifices pour s’entraîner, précise sa mère Siham Lazar.

Un peu plus jeune, Sami a été sélectionné parmi les meilleurs joueurs canadiens de son âge pour participer à des tournois mondiaux, dont un au Portugal, et un autre en Suède, alors qu’il avait 10 et 11 ans.

Un espoir

Sami a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 4 ans, et a fait le saut au niveau compétitif à 7 ans. L’an dernier, il s’est joint à l’équipe de Longueuil, dans le 3A.

L’athlète caresse le rêve de jouer du soccer professionnel. Il est sur la bonne voie de percer, et il pense même être recruté d’ici à un an et demi dans un camp d’entraînement en Europe. Surveillez-le, il pourrait d’ici quelques années jouer pour une équipe européenne en division 2 ou 3.