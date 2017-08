Samedi l’archéologie! La chasse le 5 août au parc De La Broquerie

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

Atelier interactif sur les technologies autochtones. Venez observer les techniques de fabrication et d’utilisation des méthodes anciennes associées à la chasse (propulseurs et arcs). Avec démonstrations artisanales et manipulations d’objets.

Profitez de cette occasion pour découvrir le site archéologique du parc De La Broquerie. Saviez-vous que le site a été occupé par les Amérindiens avant l’arrivée des colons européens?

5 août 2017 • 13 h à 16 h

Parc De La Broquerie – Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine.