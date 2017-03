Salon emploi Rive-Sud 2017 : une 7e édition qui s’enrichit d’une section professionnelle!

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec enthousiasme que le comité organisateur du Salon Emploi Rive-Sud, composé d’Emploi-Québec Montérégie, du Carrefour jeunesse-emploi La Pinière, de Place à l’emploi, du Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard et de Services et Formation aux immigrants en Montérégie, présente sa 7e édition. Celle-ci aura lieu le mercredi 22 mars prochain.

Fort des succès cumulés au fil des ans, le Salon s’enrichit cette année d’une section destinée aux professionnels. Ainsi, en plus de sa section générale où l’on retrouve une foule d’entreprises offrant des postes dans différentes sphères d’activités, le Salon présentera une section destinée spécifiquement aux chercheurs d’emploi détenant un diplôme universitaire. Cette nouvelle section permettra de répondre à un besoin exprimé par les entreprises de la région et les chercheurs d’emploi de niveau universitaire.

Plus d’une soixantaine d’entreprises recevront les visiteurs dans la section générale, de 10 h à 20 h, à l’hôtel Sandman, à Longueuil. Les entreprises de la section professionnelle recevront, quant à elles, les chercheurs d’emploi au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, de 14 h à 20 h. Il est à noter qu’une présélection sera effectuée dans la section professionnelle afin de référer les candidats qualifiés aux employeurs présents, pour des rencontres éclair.

Le Salon, devenu un incontournable, s’adresse aux entreprises de la Rive-Sud qui souhaitent recruter des employés et aux chercheurs d’emploi à la recherche de postes intéressants dans les secteurs manufacturier, industriel, du commerce et des services. L’évènement offre aux deux parties un lieu de rencontre privilégié et dynamique. En participant au Salon, les chercheurs d’emploi ont l’occasion de se faire valoir auprès des employeurs afin de dénicher un poste à leur mesure. C’est également une occasion unique pour les entreprises de bénéficier d’un large bassin de travailleurs potentiels.

Entreprises participantes

À ce jour, une quarantaine d’entreprises ont déjà confirmé leur présence à l’évènement. Notons entre autres Sobeys, Amélys et IKEA Canada Boucherville. Plus de 300 postes dans divers domaines seront offerts.

Les chercheurs d’emploi trouveront sur place une multitude de ressources et services :

• Des organismes en employabilité pouvant les soutenir dans leur recherche d’emploi;

• Du soutien à la rédaction de curriculum vitae;

• Un babillard de l’emploi affichant les offres disponibles;

• Des accès au site Web Placement en ligne d’Emploi-Québec;

• Des conférences offertes par des spécialistes en emploi.

L’entrée et le stationnement du Salon seront gratuits. Les chercheurs d’emploi n’auront qu’à apporter leur CV.

L’évènement est organisé afin de soutenir à la fois les entreprises et les chercheurs d’emploi de la région. Une occasion unique qui permet de contribuer au développement économique de la Rive-Sud.

Pour de plus amples renseignements sur le contenu et le déroulement du Salon, veuillez visiter le salonemploirivesud.com.

Salon Emploi Rive-Sud Mercredi 22 mars 2017

SECTION GÉNÉRALE – 10 h à 20 h

Hôtel Sandman

999, rue de Sérigny

Longueuil QC J4K 2T1 SECTION PROFESSIONNELLE – 14 h à 20 h

Campus de Longueuil (Université de Sherbrooke)

Salle Agora, 3e étage

150, Place Charles-Le Moyne

Longueuil QC J4K 0A8