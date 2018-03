Saison parfaite pour l’équipe cadette de Basketball masculin à l’école De Mortagne

Qui arrêtera la formation cadette de l’École secondaire De Mortagne en basketball masculin? La troupe de Robins Verna a survolé le calendrier régulier de la division 2 de la Ligue Montérégie du RSEQ, ne laissant parfois que des miettes aux adversaires au tableau, en route vers une saison impériale de 10 victoires en autant de matchs. L’exploit est encore plus significatif considérant que l’équipe est composée à 50% de joueurs qui sont encore de la catégorie inférieure, le benjamin, promus en septembre dernier pour compléter l’alignement.

«Nous avons un groupe de joueurs très solides, a reconnu l’entraîneur Robins Verna. Certains évoluent dans la même équipe depuis quatre ou cinq ans. En plus du Sport-Études, la plupart sont associés au programme civil des Tornades de Longueuil alors ils sont dans le gym six à sept fois par semaine», a-t-il précisé.

Du renfort du New Jersey

Le programme de basketball De Mortagne a recruté Cardy Jean, qui a eu 14 ans en février dernier. Originaires du New Jersey, Jean et sa famille se sont installés à Longueuil tout juste avant la rentrée scolaire et le jeune homme a fait le choix de poursuivre son parcours académique et sportif à Boucherville. «C’est une belle prise pour notre organisation, a reconnu Verna. Jean apporte beaucoup de profondeur et de vitesse à l’équipe. Il est apprécié de tous et son français s’améliore à tous les jours.»

Prochaine étape: les finales régionales qui auront lieu les 24 et 25 mars prochain, vers une participation au Championnat provincial scolaire.