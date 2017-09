La saison des Ducs de Longueuil s’arrête en demi-finale

La saison des Ducs de Longueuil est terminée. Dans la demi-finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec, l’équipe longueuilloise a perdu, dimanche dernier, le cinquième match et la série qui l’opposait aux Royal de Repentigny.

Le match s’est décidé en neuvième manche alors que l’équipe de Repentigny a marqué le point décisif. Le match s’est terminé par le pointage de 8 à 7.

Le Royal a effectué toute une remontée alors que les Ducs menaient 6 à 1 après quatre manches de jeu. Après huit manches, le score était égal 8 à 8

Dans la défaite qui amène les joueurs des Ducs de Longueuil en vacances, il faut souligner la performance du vétéran Philippe Blaquière qui a fini la partie avec trois coups sûrs et deux points produits.

La grande finale de la LBJEQ opposera donc, dès cette semaine le Royal de Repentigny et les Diamants de Québec.