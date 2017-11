Sainte-Julie vendra une vignette permettant de se stationner sur rue l’hiver sauf en cas d’interdiction

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle maintient encore cette année la possibilité de se stationner gratuitement dans certains parcs et tronçons de rue durant la nuit du 1er décembre au 31 mars mais qu’elle bonifie son projet pilote pour l’hiver 2017-2018 en offrant l’option d’acheter une vignette au coût de 50 $ plus taxes pour stationner son véhicule sur les autres rues, d’un seul côté à la fois, sauf lors d’avis d’interdiction pour cause d’opérations de déneigement.

Cette mesure ne s’appliquera que sur un seul côté de rue à la fois sur la majorité des voies. Quelques rues sont exclues pour des raisons de sécurité ou de contraintes d’espace. Quant aux parcs et aux tronçons de rue où le stationnement de nuit est permis par une signalisation particulière, ils demeurent accessibles gratuitement.

La Ville a opté pour un système avec vignette parce que les rues de Sainte-Julie sont généralement plus étroites qu’ailleurs. Il est donc essentiel de s’assurer que les véhicules ne se stationnent que sur un seul côté de rue à la fois car autrement, les services d’urgence ne seront pas en mesure de circuler. Par conséquent, la Ville tient à exercer un contrôle serré du stationnement, mais aussi à imposer un ticket modérateur pour tirer de l’embarras certains citoyens sans créer un effet de masse.

La vignette sera valide pour un hiver. Pour s’en procurer une, les demandeurs devront notamment s’engager à respecter les avis d’interdiction qui seront transmis par téléphone, courriel ou message texte, sans compter les publications sur le site Internet, les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage électronique. Le règlement interdisant le stationnement de nuit sur rue de 2 h à 7 h du 1er décembre au 31 mars continuera de s’appliquer pour ceux qui ne possèdent pas de vignette.

Ce projet pilote découle de nombreuses demandes de citoyens ainsi que des résultats d’un sondage réalisé auprès du groupe témoin. « Cela nous permet d’aider les citoyens aux prises avec un problème, et ce, sans nuire au déneigement, un service dont la qualité nous tient particulièrement à coeur », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Application sévère du règlement

Afin que le projet pilote ne nuise pas aux opérations de déneigement ou de déglaçage, des avis d’interdiction seront émis dès qu’il y aura le moindre risque de précipitations. Lors d’un avis d’interdiction, les détenteurs d’une vignette devront se rabattre sur les solutions déployées l’an dernier, c’est-à-dire en se stationnant dans certains parcs ou sur les tronçons identifiés par une signalisation indiquant que le stationnement est permis en tout temps, sauf de 8 h à 10 h. Ces solutions alternatives, détaillées sur le site Internet de la Ville, sont gratuites et ouvertes à tous les citoyens.

Lorsqu’un avis d’interdiction sera décrété, tout contrevenant recevra un constat d’infraction de 50 $ plus les frais applicables et courra le risque de voir son véhicule remorqué à ses frais dans l’ancien terminus.

Des constats d’infraction seront aussi distribués beau temps, mauvais temps aux détenteurs de vignette stationnés du mauvais côté de la rue.

Modalités du programme

Pour acheter une vignette, les citoyens doivent déposer une demande en personne auprès du Service des communications et des relations avec les citoyens à l’hôtel de ville. Les bureaux sont ouverts jusqu’à 20 h du lundi au jeudi. L’horaire est détaillé sur le site Internet de la Ville.

Les demandeurs se verront assigner une vignette sur laquelle on retrouvera le nom de la rue où ils peuvent stationner ainsi que le mot pair ou impair pour préciser l’emplacement autorisé.

Ils devront également s’engager à respecter certaines pratiques pour ne pas nuire au voisinage. Ils seront aussi responsables de prendre les mesures requises pour recevoir les avis d’interdiction ou s’en informer.

Le côté de rue où les détenteurs de vignette peuvent stationner changera chaque année lorsque c’est possible.

Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site Internet de la Ville.