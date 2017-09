Sainte-Julie sera soccer

Durant trois jours, les 22, 23 et 24 septembre, les terrains de jeux de Sainte-Julie seront complètement dédiés au soccer, alors qu’aura lieu un tournoi provincial.

Une centaine d’équipes venues des quatre coins du Québec envahiront les six sites pour faire rouler plusieurs ballons blancs. Le tournoi est organisé pour les jeunes joueurs âgés de 12 ans et moins, U9 à U12 de niveau compétitif, classes A et AA. Les plus petits, quant à eux, seront invités à disputer des matchs hors classement, pour le plaisir. Ils recevront tous des médailles de participation.

L’objectif du tournoi, explique la directrice des opérations, Mary-Lou Beaudry, est de récolter des fonds destinés au Club de soccer de Sainte-Julie. « Avec l’argent amassé par les frais d’inscription des équipes de 315$ et 345$, nous pouvons développer de nouveaux projets, louer plus de terrains, acheter du matériel et organiser des camps d’entraînement.»

La jeune femme de 21 ans qui étudie en techniques d’intervention en loisir au Cégep du Vieux-Montréal évalue à environ 30 000$ les profits que réalisera le club.

Le parc N.-P.-Lapierre sera le principal site. C’est là où seront remises les médailles et là également où le public pourra casser la croute. Cette année, la cantine a été remplacée par des étals de marchands de Sainte-Julie et de Saint-Amable qui offriront fruits, légumes, pizza et sandwiches.