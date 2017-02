Sainte-Julie renouvelle son accréditation Municipalité amie des enfants et dévoile plusieurs projets pour les jeunes

Crédit photo : Courtoisie

Les enfants étaient à l’honneur le 8 février dernier puisque de nombreux jeunes étaient sur place lors de la conférence de presse tenue pour souligner le renouvellement de l’accréditation de Sainte-Julie au programme Municipalité amie des enfants (MAE) et le dévoilement de plusieurs projets qui s’adressent spécifiquement aux jeunes.

Dans sa présentation, la mairesse Suzanne Roy s’est dit très fière que Sainte-Julie soit l’une des trois premières villes au Québec à avoir reçu cette accréditation en 2009 et, depuis, pas moins de 37 municipalités et arrondissements constituent le réseau des MAE qui ne cesse de grandir.

Rappelons à ce sujet qu’une Municipalité amie des enfants s’engage à respecter les droits de l’enfant, alors que ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics. Bref, c’est une municipalité qui fait place à l’enfant dans toutes ses actions.

La mairesse a également souligné que le bien-être des enfants est au cœur des actions de la Ville et que ce ne sont pas que des mots puisque Sainte-Julie va même jusqu’à consulter ses plus jeunes citoyens lorsque vient le temps, par exemple, de choisir un nouveau module de jeu dans un parc.

Une ville inspirante

En plus de cette façon de faire, Sainte-Julie offre de nombreux projets et activités pour les enfants, dont notamment l’installation de jeux accessibles aux enfants handicapés au parc de la Coulée, le conseil municipal jeunesse, la création de l’heure du conte pour les poupons de 6 à 18 mois à la bibliothèque, le programme Lire et faire lire pour les jeunes du préscolaire et du primaire, la création de l’activité Grandir avec mon arbre, des activités gratuites dans le cadre de la Journée internationale de l’enfant, et, finalement, la création de l’Inter G, l’autobus intergénérationnel.

Le président du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et maire de Varennes, Martin Damphousse, était présent pour le renouvellement de l’accréditation et il a mentionné que sa voisine était « une ville inspirante » dans ses façons de faire et que cela ne peut qu’être bénéfique pour les enfants.

Mme Roy a souligné que la Ville poursuivra ses activités gratuites dans le cadre de la Journée internationale de l’enfant, tout en rappelant que Sainte-Julie compte pas moins de 8 000 jeunes âgés de moins de 18 ans sur une population d’environ 30 000 habitants.

Au cours des prochaines années, la Ville souhaite aussi installer des instruments de musique à l’extérieur de la bibliothèque et instaurer un projet de parrainage de jeunes par des employés municipaux afin de leur faire découvrir le travail dans le milieu municipal.

La mairesse a conclu en mentionnant qu’à court terme, on procédera au réaménagement du parc Jules-Choquet avec l’ajout d’accessoires de jeux pour les enfants ainsi qu’une structure pour les adolescents.

Finalement, au printemps 2017, la Ville présentera une politique des saines habitudes de vie où l’enfant sera au centre des préoccupations, notamment en ce qui concerne la saine alimentation, l’activité physique, la création d’environnements favorables, le développement durable et le transport actif.

Le bien-être de l’enfant : principal indicateur d’un habitat sain

Lancée en novembre 2009 au Québec, à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie des enfants (MAE) est un programme d’accréditation et de reconnaissance de l’UNICEF, porté par le Carrefour action municipale et famille (CAMF).

En fait, MAE est la version québécoise de l’initiative internationale Ville des enfants, créée en 1996 dans le cadre de la résolution prise lors de la deuxième conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II, à Istanbul, en 1996), visant à faire des villes des lieux vivables pour tous, en particulier pour les enfants. La déclaration de la conférence a confirmé que le bien-être de l’enfant représentait l’indicateur principal d’un habitat sain, d’une société démocratique et d’une bonne gestion des affaires politiques.

La Convention relative aux droits de l’enfant exhorte les villes à repenser leur structure, leurs services et les aménagements qui ont des répercussions sur la qualité de vie des enfants et de leur communauté. En signant la charte de l’initiative MAE, la Ville de Sainte-Julie s’engage notamment, dans le cadre de ses responsabilités, à apporter son soutien à la mise en application de la Convention et à faire la promotion de la Journée nationale de l’enfant, qui se tient annuellement le 20 novembre. (Source : UNICEF)