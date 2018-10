Sainte-Julie rayonne à l’Agora métropolitaine

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle est mise en valeur à l’Agora métropolitaine grâce à l’une de ses réalisations qui est exposée parmi les projets inspirants en marge de cette conférence régionale organisée aujourd’hui et demain par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

C’est le récent aménagement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois qui a valu à la Ville de Sainte-Julie de figurer parmi ces projets inspirants. Ce projet, réalisé en collaboration avec Nature-Action Québec entre 2016 et 2018, consiste en la transformation d’une ancienne sablière désaffectée en un magnifique site d’interprétation de la nature au potentiel écologique exceptionnel.

Il comprend des aménagements (passerelles, sentiers, plateformes d’observation, mobilier et panneaux d’interprétation) et diverses mesures pour protéger et valoriser 200 espèces fauniques et floristiques, dont certaines en situation précaire ou dites d’intérêt.

Situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie, ce parc comporte un circuit d’interprétation de près de 1,5 km et abrite notamment des loutres de rivière, des cerfs de Virginie, des porcs-épics, des tortues, plusieurs espèces de libellules et demoiselles, des orignaux et de nombreux oiseaux dont le grand héron, le tyran tritri, la bécasse d’Amérique, la buse à épaulettes, le cardinal à poitrine rose, le balbuzard pêcheur, le fuligule à collier, l’hirondelle noire, le grand pic, la paruline à croupion jaune, la sittelle à poitrine blanche et le canard branchu.

Pour en savoir plus sur le parc des Étangs-Antoine-Charlebois, il suffit de visiter la section Parcs et lieux d’activités du site Web de la Ville, sous l’onglet Sports, loisirs et culture.