Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie passe en mode Halloween dès maintenant en annonçant une série d’activités qui se dérouleront jusqu’au jour J, incluant un appel à tous pour mettre en valeur les plus beaux décors d’Halloween sur Facebook, le nouveau festival d’automne, les événements familiaux offerts par les organismes et, bien sûr, le déroulement de la soirée du 31 octobre.

Voici les différentes activités prévues :

Dès maintenant : mise en valeur des plus beaux décors d’Halloween sur Facebook

Les façades de plusieurs résidences julievilloises abondent de fantômes, monstres, citrouilles et autres symboles de l’Halloween. La Ville souhaite les mettre en valeur en créant un album de photographies dédié aux plus beaux aménagements d’Halloween sur sa page Facebook officielle. Les citoyens peuvent transmettre une photo de leur décor ou celui d’un autre résident en écrivant à communications@ville.sainte-julie.qc.ca ou en transmettant un message à https://www.facebook.com/villesaintejulie/.

27 octobre : heure du conte effrayante pour les 6 à 9 ans

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie propose une heure du conte épeurante pour les 6 à 9 ans le vendredi 27 octobre de 18 h 30 à 19 h 30. Les enfants sont invités à se déguiser. Cette activité est gratuite, mais il est obligatoire de s’inscrire en ligne ou au bureau de l’aide au lecteur.

28 octobre : nouveau festival d’automne

Cette nouvelle activité se tiendra à la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, le samedi 28 octobre de 10 h à 16 h. Les visiteurs y trouveront notamment un labyrinthe d’Halloween, des jeux, une fermette, des ateliers de maquillage et de décoration de citrouilles. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

29 octobre : patinage libre costumé

Lors de la séance de patinage libre qui se tiendra le dimanche 29 octobre de 11 h 15 à 12 h 35, les patineurs de tous âges seront invités à revêtir leur costume.

31 octobre : soirée de l’Halloween

Le mardi 31 octobre en soirée, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent effectueront une surveillance accrue dans les rues. Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie parcourront également le territoire. De plus, à compter de 17 h 30, des bénévoles du Club Optimiste sillonneront la ville à bord de véhicules clairement identifiés.

Les citoyens pourront aussi découvrir la maison hantée de la Maison des jeunes de Sainte-Julie, au 1581, chemin du Fer-à-Cheval, de 18 h à 21 h.