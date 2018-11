Sainte-Julie : l’assemblée publique du 13 novembre en bref

Crédit photo : iStock

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 13 novembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a demandé au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur la montée Sainte-Julie (route 229) à partir de la sortie de l’autoroute 30 jusqu’à la rue Calixa-Lavallée.

• La Ville a appuyé la Fédération canadienne des municipalités dans sa demande auprès du gouvernement du Canada afin de développer et déployer une stratégie canadienne pour recycler, réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d’ici 2030 et récupérer tous les types de plastiques d’ici 2040, comme convenu dans la Charte sur les plastiques dans les océans.

• Le conseil a proclamé la Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre et a invité les organismes, les écoles, les centres de la petite enfance et les familles julievilloises à participer aux activités spéciales et à célébrer, à leur façon, cette journée spéciale.

• Les élus ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière de 4 500 $ dans le cadre du Volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres.

• La Ville a donné son accord en ce qui concerne le dépôt du budget 2019 de la Communauté métropolitaine de Montréal et a autorisé le paiement de la quote-part provisoire de Sainte-Julie, soit 603 713 $.

Signalisation

• Le conseil a accepté les modifications suivantes de la signalisation sur certaines rues : enlever les arrêts obligatoires situés sur l’avenue Jules-Choquet à l’intersection de la rue Robert et de les installer sur l’avenue Jules-Choquet à l’intersection de la rue Daigneault; aménager une traverse piétonnière sur le boulevard N.-P.-Lapierre à l’intersection de la rue Yoland-Guérard ainsi qu’une balise et quatre panneaux de passage pour piétons; installer cinq panneaux « stationnement interdit du 1er décembre au 31 mars » sur la rue Desrochers du côté du stationnement du parc du même nom; aménager une traverse piétonnière près du 721, rue Jean-Duceppe et installer deux panneaux de passage pour piétons; remplacer le panneau « obligation de virage à droite – lundi à vendredi, 6 h à 9 h, 15 h à 18 h » par un panneau « interdiction de virage à gauche – 6 h à 9 h, 15 h à 18 h, lundi à vendredi » sur la rue Debré, à l’intersection de la rue Nobel.

• La Municipalité a embauché Mélissa Pagé et Karine St-Arnaud aux postes de chargées de projet au Service des infrastructures et gestion des actifs, ainsi que Caroline Morin au poste d’agente de bureau à temps partiel au Service des loisirs.

• Le conseil a accordé le contrat pour les travaux de construction d’infrastructures urbaines d’une partie de la phase D du projet résidentiel Quartier Lumicité, conjointement avec le promoteur Maisons Pépin, à la compagnie Excavation Civilpro pour une somme de 410 104,33 $, taxes incluses.

• Les élus ont autorisé le dépôt d’une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant les travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et la réfection majeure de la chaussée sur une partie de la rue Principale.

• Une demande d’approbation pour la construction d’une résidence unifamiliale sur la propriété située au 5, rue de Saint-Malo a été soumise au Service de l’urbanisme et la Ville a autorisé la démolition de la résidence située à cette adresse sous certaines conditions.

Règlements

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter, à une séance ultérieure, des règlements pour amender le règlement de zonage afin de permettre les bâtiments comportant trois logements dans la zone H-325, sur la rue Saint-Joseph, au nord de Principale (un projet de règlement est aussi adopté en ce sens et une séance de consultation publique sera tenue le 10 décembre à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie); payer le coût des travaux de réfection majeure d’infrastructures sur la rue de la Seigneurie ainsi que les frais contingents pour 2 850 000 $ et autoriser un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder ce même montant.

• La Ville entend aussi modifier le règlement sur la tarification des différents services municipaux afin d’indexer les salaires de certains employés municipaux conformément aux taux prévus dans les conventions collectives; harmoniser les tarifs pour les permis d’installation d’une piscine creusée ou hors terre qui seront maintenant de 40 $, peu importe que la piscine soit creusée ou non (les tarifs étaient auparavant respectivement de 50 $ et 30 $); ajouter un tarif pour les permis d’affichage résidentiel.

• Le conseil a adopté des règlements pour: interdire la consommation de drogues, notamment le cannabis, dans tous les lieux publics municipaux de la Ville de Sainte-Julie; apporter des modifications de nature administrative et standardiser la règlementation des villes et municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville en matière de prévention des incendies; permettre le stationnement de nuit du 1er décembre au 31 mars de 2 h à 7 h lorsqu’une levée d’interdiction est émise par la Ville. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)