Sainte-Julie interdira la consommation de cannabis dans les lieux publics municipaux

Crédit photo : iStock

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie a annoncé hier soir qu’il interdira la consommation de cannabis dans les lieux publics municipaux à compter du 13 novembre 2018, le temps que le nouveau règlement entre en vigueur officiellement.

Les lieux publics municipaux visés par ce règlement incluent les bâtiments municipaux et leurs stationnements, les voies de circulation, les ruelles, les trottoirs, les parcs, les parcs canins, les espaces verts, les voies cyclables et piétonnes, les tunnels piétonniers, les abribus, les bibliothèques, arénas, piscines, centres communautaires et leurs stationnements ainsi que tout autre lieu de ce type.

« Nous avons pris cette décision après avoir longuement pesé le pour et le contre et après avoir analysé les résultats de la consultation que nous avons effectuée du 10 au 14 octobre. Cet exercice a connu un taux de participation extraordinaire avec 2 741 répondants. Je suis fière que les Julievillois aient répondu aux questions en si grand nombre et aussi rapidement », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Dévoilement des résultats de la consultation

Les répondants ayant participé à la consultation sont largement en faveur d’une interdiction de consommer du cannabis dans les lieux publics municipaux : 76 % réclament une interdiction dans les parcs et espaces verts, 63 % dans la rue, 73 % dans les lieux extérieurs municipaux et 78 % dans les événements et rassemblements familiaux.

Sur les 2 741 participants, 16 % affirment qu’ils consomment déjà du cannabis et 10 % annoncent leur intention d’en faire l’essai suite à la légalisation de cette substance. Les résultats complets sont disponibles sur ce lien : http://bit.ly/2yqA2xH.

Situation d’ici au 13 novembre

D’ici l’entrée en vigueur du nouveau règlement, c’est la loi provinciale encadrant le cannabis qui s’appliquera à Sainte-Julie. Par conséquent, il sera interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où cela est déjà interdit pour le tabac.