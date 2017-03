Sainte-Julie honore des athlètes, des bénévoles et une citoyenne qui a posé un geste héroïque

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir des athlètes, des bénévoles et une citoyenne qui a sauvé la vie de plusieurs personnes lors d’un incendie.

« Ce qui fait le dynamisme d’une ville comme la nôtre, ce sont des citoyens qui se démarquent et qui s’impliquent dans leur communauté. Nous sommes fiers de reconnaître le courage, la ténacité et le dépassement de ces Julievilloises et Julievillois », indique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Dans un premier temps, le conseil municipal a rendu hommage à deux bénévoles qui ont fait don de leur temps au Comité consultatif d’urbanisme et au Comité de travail de la carrière. Il s’agit de M. Bruno Lavoie et M. Éric Bussière.

Par la suite, les élus ont salué le geste de Mme Geneviève Tremblay, une citoyenne qui a sauvé la vie des occupants de deux maisons de la rue de Barcelone le 21 juillet dernier en pleine nuit lors d’un violent incendie. En effet, Mme Tremblay a alerté les pompiers ainsi que les occupants des maisons en flammes, qui dormaient pendant que le feu faisait rage. Plusieurs citoyens de la rue de Barcelone se sont d’ailleurs déplacés hier soir pour exprimer leur reconnaissance à Mme Tremblay.

En terminant, le conseil a souligné les performances de jeunes athlètes qui se sont illustrés dans des compétitions d’envergure :

• Alexis Giguère – Participation aux Jeux du Québec en hockey masculin

• Janel Lacey – Participation aux Jeux du Québec en nage synchronisée

• Alex St-Onge – Participation aux Jeux du Québec en patinage de vitesse où il a gagné le meilleur esprit sportif et médaille d’or au championnat québécois par catégorie d’âge

• Nicolas Gill – Médaille d’argent en plongeon 1 m aux Jeux du Québec

• Justine Beauchemin – Participation aux Jeux du Québec en ringuette où elle a gagné le meilleur esprit sportif

• Anne Côté – Participation aux Jeux du Québec en ringuette

• Frédérique Labrie – Participation aux Jeux du Québec en ringuette

• Justine Lemay – Participation aux Jeux du Québec en ringuette

• Érika Lessard – Participation aux Jeux du Québec en ringuette

• Xavier Normandeau – Participation aux Jeux du Québec en ski de fond où il a gagné le meilleur esprit sportif

• Zoé Normandeau – Participation aux Jeux du Québec en ski de fond

• Sacha Parenteau-Laurin – Participation aux Jeux du Québec en ski de fond

• Gabriel Villiard – Médaille de bronze en athlétisme aux Jeux du Québec d’été 2016

• Alexandre Migner – Participation aux Jeux du Québec en patinage de vitesse où il a établi un nouveau record au 1 500 m, deuxième position au cumulatif du Championnat québécois par catégorie d’âge et champion canadien au 400 m et au relais 3 000 m.