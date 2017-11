Sainte-Julie honore des citoyens qui se sont démarqués dans différents domaines

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir des jeunes qui se sont démarqués par leurs performances sportives, académiques et musicales, en plus de souligner le geste héroïque d’une citoyenne qui a sauvé la vie d’un coureur en avril dernier.

« Le conseil reçoit ces citoyens pour reconnaître leur courage et leur ténacité. Ils sont des modèles et des inspirations pour l’ensemble des Julievilloises et des Julievillois », a indiqué la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Dans un premier temps, le conseil municipal a souligné les performances de jeunes julievilloises et julievillois qui se sont illustrés lors de compétitions d’envergure :

• Benjamin Lacoste – En baseball, meilleur joueur dans la catégorie Atome A, région Rive-Sud de Montréal et finaliste au Gala des Assises RDS parmi les trois meilleurs joueurs de baseball catégorie Atome A au Québec.

• Léa-Rose Brouillard – Finaliste régionale du Défi OSEntreprendre et Coup de coeur régional

• Marie-Soleil Lamonde – 10e au monde en cheerleading

• Nicolas Lessard – Une médaille d’or et sélection par Team Canada U18 en football pour compétition au Texas

• Raphaël Forget – Participant à la Grande finale internationale de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie (école Arc-en-ciel)

• Zachary Gagnon – Participant aux Jeux du Canada à Winnipeg à l’été 2017 en baseball, à des tournois nationaux en Floride, en Géorgie et en Ohio et récipiendaire du Prix « Guillaume Leduc » remis au meilleur espoir du programme sport-études baseball à l’école secondaire De Mortagne

• Les élèves du Profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau – Mention or au Jazzfest des jeunes du Québec, mention argent au Musicfest — Québec, note d’or et le 2e prix dans la catégorie junior 14 à 17 ans au concours du Choeur de la Montagne, mention supérieure au festival Rhythms International, note d’or et le 1er prix dans la catégorie junior A au festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke :

o Zakary Lamoureux

o Ariane Dubuc

o Francis Léger

o Andréane Doré

o Olivier Boulianne

o Samuel Hinojosa

o Angel Cyr

o Ian Côté-Daviau

o Xavier Côté-Daviau

o Charles Verrier

o Vincent Bérubé

o Samantha Gobeil

Elle sauve la vie d’un coureur de 40 ans

Par la suite, les élus ont salué le geste de Mme Caroline Allard, une citoyenne qui a sauvé la vie d’un coureur en avril dernier sur la rue Principale en appelant les secours et en lui prodiguant les manoeuvres respiratoires. En effet, grâce à son intervention rapide, le coureur s’en est tiré sans séquelle. Comme il habite à l’étranger, il tenait à exprimer sa reconnaissance par vidéo et sa famille était présente pour le représenter et féliciter Mme Allard. Finalement, le conseil municipal a remis à Mme Allard une plaque souvenir.