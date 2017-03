Sainte-Julie honore 28 jeunes pour leur persévérance scolaire

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir 28 jeunes des écoles primaires et de l’école secondaire de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces jeunes ont été choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du conseil municipal et les commissaires scolaires Amélie Poirier et Valérie La Madeleine.

« Cette cérémonie me tient particulièrement à coeur, car elle démontre aux jeunes qu’ils ont déjà accompli de grandes réalisations et qu’ils ont un bel avenir devant eux. Ils sont inspirants pour toutes les Julievilloises et tous les Julievillois. Hier soir, les familles, les enseignants, les directeurs d’école et le conseil municipal se sont mobilisés pour exprimer aux jeunes leur fierté et les encourager à poursuivre leur bon travail », a indiqué la mairesse, Mme Suzanne Roy.

À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année, à l’initiative de la commissaire scolaire Amélie Poirier, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçoivent un cadeau souvenir. Les représentants du député fédéral de la circonscription de Montarville Michel Picard et du député provincial de la circonscription de Verchères Stéphane Bergeron étaient également présents. Par ailleurs, le député Stéphane Bergeron a aussi tenu à remettre un cadeau souvenir aux jeunes honorés.

Liste des élèves par école

École Arc-en-Ciel :

Anne-Sophie Giroux

Mathis Lévesque

Myriam Bouaou

École L’Arpège :

Julianne Lecours

David Rivera-Gutiérrez

École Aux-Quatre-Vents :

Benoit St-Pierre

Catherine Tanguay

École le Rucher :

Débora Gahirwa

Charles-Élyot Pageau-Isabel

Mathis Guignard

École du Grand-Chêne :

Anya Bourque

Léon Brouillard

École Tourne-Vent :

Jérémie Paré-Avakian

Mélissa Marcil

École du Moulin

Étienne Major

Gabrielle Brodeur

École secondaire du Grand-Coteau :

Lili Rose Rodrigue

Antoine Dufort

Jérémie Harpin

Marianne Aubut

Clément Mercier

Mélya Létourneau

Ariane Dubuc

Chad Michaud

Louis-Olivier Adam

Alicia Vigneault

Lucas Dascotte

Ophélie Vachon