Sainte-Julie et les services préhospitaliers d’urgence renouvellent leur entente pour faciliter les déplacements des patients obèses

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie et les services préhospitaliers d’urgence du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre ont renouvelé ce jeudi l’entente permettant aux techniciens ambulanciers paramédicaux de la région de faire appel à l’Unité de soutien technique (UST) du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie pour déplacer des patients souffrant d’obésité morbide ou à mobilité très restreinte.

Grâce à cette entente conclue en 2014, qui représentait alors une première au Québec, l’UST de Sainte-Julie a été mobilisée à plus de 120 reprises entre 2014 et 2017 un peu partout en Montérégie-Centre. En 2018, elle a effectué jusqu’à maintenant près de 70 interventions, ce qui confirme qu’il s’agit d’un service qui connait une forte croissance d’année en année.

Les pompiers spécialisés chargés de manoeuvrer l’UST disposent notamment d’un lève-personne d’une capacité de 600 livres, de toiles bariatriques et divers outils nécessaires pour évaluer et renforcer les structures de bâtiments (escalier, balcon, passage, etc.).

À propos de l’UST

L’UST a été fondée en 2013 par le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie afin de faciliter et d’accélérer le transport des patients obèses tout en respectant leur dignité et en diminuant le risque de blessures chez les intervenants.

Elle dessert aujourd’hui un bassin de population de 1 005 178 citoyens répartis sur un territoire de 4 519 km2.

La majorité des appels auxquels l’UST répond concernent des locataires d’immeubles à logements (40 %) et de résidences unifamiliales (25 %), tandis que les résidences pour personnes âgées et les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) représentent 6 % des interventions.