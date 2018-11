Sainte-Julie dévoile le coeur de ses ateliers municipaux dans une vidéo

La Ville de Sainte-Julie a mis en ligne mercredi une courte vidéo permettant aux citoyens de découvrir le mystérieux univers des ateliers municipaux ainsi que le travail qu’y accomplissent les employés de différents secteurs : voirie, mécanique, menuiserie, horticulture, équipements, égouts et aqueducs, etc.

Cette vidéo illustre toute l’effervescence qui habite les ateliers municipaux en ce début de saison hivernale. On peut notamment y visionner le travail des employés qui préparent et entretiennent la machinerie utilisée pour les opérations de déneigement ou encore les réalisations des équipes chargées d’élaborer les décors des Fêtes, le char allégorique de la Ville pour le défilé de Noël, etc.

Il est possible de visionner la vidéo sur ce lien : http://bit.ly/2DU81C2, de même que sur la page Facebook officielle de la Ville et sur son compte YouTube.

Pour la Ville de Sainte-Julie, il s’agit non seulement d’une initiative pour permettre aux citoyens d’en savoir plus sur ce lieu méconnu, mais aussi pour valoriser le travail des employés qui y oeuvrent souvent dans l’ombre même s’ils ont un grand impact sur la qualité de vie de la population julievilloise.