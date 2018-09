Sainte-Julie décerne ses prix Maisons fleuries aux plus beaux aménagements paysagers

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a dévoilé le mercredi 29 août les 18 gagnants du concours Maisons fleuries 2018 et le commerce fleuri coup de cœur des Julievillois, une initiative du Comité d’embellissement horticole.

« L’embellissement horticole contribue non seulement au rayonnement et au sentiment de fierté de la ville, mais également à l’environnement et à la qualité de vie. Encore cette année, les Julievilloises et les Julievillois se sont dépassés pour embellir leur milieu. Le travail de tous permet d’ailleurs à la Ville de posséder cinq fleurons depuis cinq ans », s’est réjouie la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le jury a sélectionné deux gagnants dans chacun des huit districts dans la catégorie Maison et deux autres dans la catégorie Condo ou logement. Les gagnants ont reçu un cadre souvenir, un livre sur le jardinage et un chèque de 125 $ dans la catégorie Maison et de 75 $ dans la catégorie Condo ou logement pour inviter les gagnants à continuer à embellir leur résidence.

Pendant la soirée, la conseillère du district de l’Arc-en-Ciel Amélie Poirier et le conseiller du district du Vieux-Village Mario Lemay, respectivement présidente et membre du Comité d’embellissement horticole, ont d’ailleurs souligné l’implication bénévole des membres du comité : Claudine LeGruiec, Isabelle Langlois, Martine Flipot, Nicole Hamelin, Marie-Pier Lamoureux, Nathalie Provost et Yves St-Hilaire, responsable de la sécurité publique à la direction générale de la Ville de Sainte-Julie.

Les photos des gagnants et des réalisations primées sont disponibles sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie (facebook.com/villesaintejulie).

Gagnants – Catégorie Maison

District de la Belle-Rivière – Ringuet :

• Johanne Doucet – rue Albert-Lozeau

• Régis Banville – rue Arthur-Buies

District du Moulin :

• Geneviève Déziel – rue Laure-Conan

• Lyna Perron – rue Thomas-Chapais

District de la Vallée :

• Micheline St-Pierre Williams – rue Lamoureux

• Ginette Lamoureux – rue Lamoureux

District du Rucher :

• Christiane Bélanger – rue de Fontainebleau

• Marie Letendre – rue du Luxembourg

District du Vieux-Village

• Alain Richard – rue d’Avignon

• Véronique Dion – rue du Poitou

District du Grand-Coteau

• Nathalie Girard – rue de Barcelone

• Guylaine Denoncourt – rue de Madrid

District de l’Arc-en-Ciel

• Marian Carrier – place Boischatel

• Monique Busson – rue du Grand-Coteau

District de la Montagne

• Monique Castilloux – rue des Conifères

• Claude Scherer – rue du Piémont

Gagnants – Catégorie Condo ou logement

• Marcel Bérubé – rue de la Savane

• Jean-Pierre Charron – rue du Liseron

Gagnant – Catégorie Commerce fleuri coup de cœur

• Les Résidences Soleil