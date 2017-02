Crédit photo : Défi santé

La Ville de Sainte-Julie convie ses citoyens à s’inscrire dès maintenant pour relever le Défi Santé qui se déroule cette année du 30 mars au 10 mai. Il s’agit de la plus vaste campagne de promotion de saines habitudes de vie au Québec.

Tous les Julievillois invités à y participer

En participant au volet Municipalités et familles du Défi Santé, Sainte-Julie souhaite mobiliser tous ses citoyens afin qu’ils adoptent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Elle s’est également engagée à soutenir ceux qui relèvent le Défi Santé en faisant connaître et en rendant plus accessibles ses infrastructures, équipements et services de sports et de loisirs. Pour s’inscrire au Défi Santé, il suffit de visiter le site Internet www.defisante.ca. Des trucs, recettes, vidéos, défis amusants et plusieurs prix à gagner attendent les participants.

Des entraînements gratuits

Le Centre multisports régional offrira du badminton gratuit le samedi 22 avril de 10 h à 16 h. Les inscriptions pour des blocs d’une heure peuvent se faire par courriel à l’adresse info@centremultisportsregional.org ou par téléphone au 450 922-2500 à compter du 3 avril dès 9 h. De plus, la Ville de Sainte-Julie, en collaboration avec Cardio Plein Air, offrira gratuitement aux citoyens plusieurs entraînements en plein air. L’inscription est obligatoire sur le site Internet www.ville.sainte-julie.qc.ca car les places sont limitées.

 Cardio-Vitalité « 55 et plus »

Mardi de 9 h à 10 h – parc Armand-Frappier – intensité faible

 Cardio-Musculation

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 – parc N.-P.-Lapierre (terrain de soccer synthétique) – Intensité modérée à élevée

 Cardio-F.i.t.

Vendredi 10 h à 10 h 30 – parc Edmour-J.-Harvey – intensité très élevée

 Cardio-BootCamp

Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 – parc N.-P.-Lapierre (terrain de soccer synthétique) – intensité très élevée

Le Défi Santé, qu’est-ce que c’est?

Le Défi Santé est une campagne de promotion de saines habitudes de vie qui invite chaque année les Québécois, que ce soit seul, en famille ou en groupe, à manger mieux, bouger plus et prendre soin d’eux. Depuis sa création, la campagne a généré plus d’un million d’inscriptions. En s’inscrivant, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs :

 L’objectif 5 : manger mieux et au moins cinq portions de fruits et légumes par jour

 L’objectif 30 : bouger plus, au moins 30 minutes par jour pour les adultes et 60 minutes pour les enfants

 L’objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie