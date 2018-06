Sainte-Julie complète l’actualisation de sa planification stratégique en adoptant le plan d’action 2018-2022

Crédit photo : Archives

La Ville de Sainte-Julie a complété le processus d’actualisation de sa planification stratégique en adoptant mardi soir un nouveau plan d’action pour les années 2018 à 2022. Ce nouveau document remplace la version précédente du plan d’action qui date de 2012.

« Nous avons obtenu un taux de participation record pour cet exercice qui était nécessaire puisque le plan d’action initial est déjà réalisé à plus de 95 %. Je remercie donc les 2 142 Julievillois qui ont répondu au questionnaire prévu à cet effet, nous permettant ainsi de nous doter d’une planification stratégique reflétant fidèlement leurs attentes pour les cinq prochaines années », indique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le plan d’action de la planification stratégique 2018-2022 comporte diverses actions concernant la qualité du milieu de vie, l’environnement, la mobilité, les activités, la culture et le domaine de la ville intelligente, entre autres.

Parmi les mesures prévues figurent notamment l’adoption d’une politique de consultation / participation citoyenne, la plantation d’arbres, la poursuite des pressions pour obtenir des voies réservées sur les autoroutes 20 et 30, l’augmentation de l’offre d’activités physiques gratuites dans les parcs et des spectacles en plein air, la promotion des activités pour les adolescents, l’offre d’une carte interactive illustrant différentes données utilitaires, etc.

Il est possible de consulter le nouveau plan d’action en ligne sur le site www.ville.sainte-julie.qc.ca, sous l’onglet « À propos de la Ville ».