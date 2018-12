Sainte-Julie certifiée Vélosympathique argent par Vélo Québec

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que Vélo Québec lui a décerné la certification VÉLOSYMPATHIQUE argent suite à la nouvelle ronde de qualification 2018-2021. Elle devient ainsi l’une des trois seules villes québécoises à avoir réussi à atteindre cet échelon.

« Après avoir obtenu la certification bronze en 2016, nous voici maintenant certifiés argent suite à nos efforts pour favoriser la pratique du vélo à Sainte-Julie, autant pour des principes de saines habitudes de vie et de protection de l’environnement que d’amélioration de la qualité de vie. Cela répond aussi aux objectifs de la planification stratégique, développée en collaboration avec les citoyens. Nous nous réjouissons donc de cette reconnaissance qui confirme la portée de nos démarches visant à développer le transport actif », souligne la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« Nous tenons à féliciter Sainte-Julie qui a su mettre en oeuvre les recommandations obtenues à la suite de son premier dépôt de candidature, ce qui lui a permis d’accroître la culture vélo dans son milieu et d’accéder ainsi à la certification VÉLOSYMPATHIQUE argent, le plus haut niveau de certification accordé à une collectivité jusqu’à maintenant. Nous sommes confiants que Sainte-Julie poursuivra ses efforts afin de rendre les déplacements à vélo sur le territoire encore plus agréables, accessibles, sécuritaires et conviviaux pour tous », affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Parmi les dernières initiatives de la Ville de Sainte-Julie relatives au vélo, on retrouve notamment le développement de nouveaux aménagements cyclopédestres, la mise en place d’un programme sur la sécurité en vélo pour les écoliers, le déploiement d’initiatives pour améliorer la sécurité routière, la tenue d’ateliers et conférences sur la mécanique du vélo, l’installation de stations de réparation de vélos, l’adoption d’un budget annuel consacré au réseau cyclable et la nomination d’un responsable à la sécurité publique chargé exclusivement de la sécurité routière et du transport actif.

Outre Sainte-Julie, seules les villes de Montréal et de Gatineau sont parvenues jusqu’à maintenant à obtenir la certification VÉLOSYMPATHIQUE argent.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose outils et service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition en 2010. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le programme reçoit aussi le soutien et l’appui financier de Québec en Forme.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.