Sainte-Julie adopte le plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour l’année 2018

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie a adopté lundi soir la version 2018 de son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées.

Ce plan d’action annuel contient plusieurs mesures favorisant l’accessibilité universelle. Il est élaboré par un comité présidé par le conseiller municipal André Lemay et regroupant la conseillère municipale Mme Nicole Marchand, des personnes handicapées demeurant à Sainte-Julie, des gestionnaires municipaux et des représentants d’organismes défendant les droits des personnes handicapées ou leur offrant des services spécialisés.

Les actions prévues incluent notamment des interventions relatives à la prestation des services municipaux, l’accessibilité des bâtiments et lieux publics, la sécurité, l’offre de loisirs, la vie sociale, etc. Il est possible de consulter le plan d’action en version intégrale sur le site Internet de la Ville ou encore de l’obtenir dans un autre format sur demande.

Toute personne handicapée demeurant à Sainte-Julie et souhaitant participer au comité chargé d’élaborer le plan d’action est invitée à communiquer avec le Service des communications et des relations avec les citoyens au 450 922-7111 ou à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.