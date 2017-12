Sainte-Julie adopte son budget et dévoile les projets prévus pour l’an prochain

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a adopté hier soir son budget 2018, qui limite la hausse moyenne du compte de taxes à 1,5 %, en plus de dévoiler les projets prévus l’an prochain dans le cadre de l’adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI).

Le budget 2018 se chiffre à 43 425 000 $. « Ce budget représente notre volonté d’améliorer les services et les infrastructures tout en limitant la hausse des taxes. Conformément à notre engagement, la variation moyenne du compte de taxes est de 1,5 % ou 40 $, ce qui représente sensiblement la même augmentation que l’indice des prix à la consommation », explique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Le calcul de la hausse moyenne du compte de taxes est basé sur une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 322 800 $. L’augmentation peut donc varier à la hausse ou à la baisse selon la valeur de la propriété.

« Pour demeurer parmi les villes qui taxent le moins les citoyens dans notre catégorie de population tout en améliorant continuellement la qualité de vie, nous pratiquons une saine gestion financière et un contrôle serré de la dette, mais nous misons aussi sur l’innovation, l’optimisation des ressources et l’obtention de subventions », précise la mairesse. Cette approche a permis à la Ville de Sainte-Julie de faire bonne figure dans le Bilan des administrations municipales sortantes du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal publié en octobre 2017 et démontrant que les services de Sainte-Julie coûtent 22 % moins cher que dans les villes comparables. De plus, en 2016, le Palmarès des municipalités La Presse-HEC dévoilait que Sainte-Julie se positionnait au 2e rang pour les dépenses municipales totales par tranche de 100 000 $ de richesse foncière uniformisée et au 4e rang pour le taux global de taxation avec une baisse annuelle moyenne de 3,81% entre les années 2010 et 2014.

Projets prévus en 2018

En plus du budget, le conseil municipal a aussi adopté le Programme triennal d’immobilisations (PTI), qui prévoit des investissements totalisant 17 652 309 $ en 2018. Les principaux projets planifiés l’an prochain incluent la réfection de tronçons des rues Nobel et Principale ainsi que du boulevard des Hauts-Bois, plusieurs travaux d’asphaltage, bordures, trottoirs et pistes cyclables, le réaménagement du parc du Sorbier et l’ajout de jeux d’eau au parc Joseph-Véronneau, la mise aux normes de l’hôtel de ville et l’acquisition d’un centre communautaire, etc.

Pour connaître tous les détails relatifs au budget ou au PTI, il suffit de consulter le site Internet de la Ville de Sainte-Julie.