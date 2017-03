Saint-Amable se met au Défi!

Crédit photo : Courtoisie

Tout le Québec se met au défi… à Saint-Amable aussi ! Dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux saines habitudes de vie du Défi Santé, la Municipalité de Saint-Amable organise du 31 mars au 11 mai 2017 des activités sportives gratuites pour toute la famille et une conférence sur la nutrition :

• ZUMBA : dimanches 2, 9, 23, 30 avril et 7 mai, de 10 h à 11 h, au Pavillon multifonctionnel, situé au 446, rue Daniel Sud à Saint-Amable. Gratuit ;

• DBL BALL : vendredi 7 avril 2017 pour les 18 ans et plus et vendredi 28 avril 2017 pour les 12-17 ans, de 15 h à 17 h, à l’école secondaire François-Williams, située au 950, rue de Normandie. Gratuit ;

• FLAG FOOTBALL : vendredi 21 avril 2017 pour les 5-12 ans, de 15 h à 17 h, à l’école secondaire François-Williams, située au 950, rue de Normandie. Gratuit ;

• CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION : jeudi 13 avril 2017, à 19 h, à l’Hôtel de ville, situé au 575, rue Principale. Tarif : 5 $.

L’inscription est obligatoire pour toutes ces activités. Inscrivez-vous en ligne au www.st-amable.qc.ca, section Services en ligne.

Le Défi Santé est une occasion de se motiver et d’adopter des habitudes de vie gagnantes pour manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre d’une meilleure santé physique et mentale. Oui, on sait déjà qu’on devrait manger plus de fruits et légumes, être plus actif et dormir assez… mais la vie va si vite qu’on se retrouve trop souvent à s’oublier. Le Défi propose donc de faire des gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie en priorité pendant six semaines. Allez hop, on arrête les «Je n’ai pas le temps» et «Je devrais» et on passe plutôt au «Je le fais» !