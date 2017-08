Saint-Amable renouvelle son accréditation Municipalité Amie des enfants

Crédit photo : Courtoisie

Les enfants étaient à l’honneur, le 27 août dernier, à la piscine municipale pour le renouvellement de l’accréditation Municipalité Amie des Enfants (MAE) de la Municipalité de Saint-Amable. L’accréditation MAE symbolise l’engagement de la Municipalité envers le bien-être des enfants et des droits de l’enfant. Elle vise à rendre le milieu de vie toujours plus accueillant et accessible aux enfants en améliorant leur sécurité, leur environnement, leur accès à la culture et aux loisirs. Elle amène à prioriser les enfants dans toutes les actions entreprises, à tenir compte de leurs opinions et de leurs besoins lors de la prise de décisions, de l’adoption de politiques, de la mise sur pied de programmes et de la réalisation de projets.

« Le renouvellement de notre accréditation Municipalité Amie des Enfants, obtenue en 2014, récompense nos actions en faveur du bien-être des enfants et nous engage à poursuivre nos efforts. Les enfants sont certainement les citoyens qui passent le plus de temps sur le territoire de la Municipalité et pour qui nos démarches et nos décisions sont donc si importantes. Ils sont, de plus, largement représentés au sein de la population amablienne puisqu’ils représentent plus d’un quart de la population, engendrant une des moyennes d’âge les plus basses au Québec », a précisé M. Gamache, maire de Saint-Amable.

Placer les enfants au cœur des actions municipales

Placer les enfants au cœur des actions d’aujourd’hui et de demain est une volonté dont s’est dotée Saint-Amable depuis plusieurs années. Dans le cadre de son accréditation Municipalité Amie des Enfants, en 2014, la Municipalité de Saint-Amable s’était engagée à initier un processus de consultation, de soutien et de collaboration avec les enfants, à célébrer annuellement en novembre la Journée internationale des droits de l’enfant, et à développer le sentiment d’appartenance grâce à un calendrier d’événements et d’activités mobilisateurs et rassembleurs. Ces promesses se sont concrétisées par plusieurs initiatives dont :

– une activité-échange avec les élus sur le droit des enfants en partenariat avec les services de garde ;

– la sélection du nom de la nouvelle rue où sera située la nouvelle école primaire de Saint-Amable sous forme de consultation des enfants dans les écoles ;

– la création d’une page Facebook Municipalité de Saint-Amable pour une meilleure interactivité avec les citoyens et particulièrement les citoyens de jeunes générations ;

– la collaboration à deux projets entrepreneuriaux d’élèves de l’école secondaire François-Williams : la création d’un jardin collectif et le lancement d’un disque de musiques rédigées et interprétées par les élèves ;

– l’organisation d’un calendrier de nouvelles activités et de nouveaux événements annuels ;

– l’amélioration de l’offre de transport en commun pour favoriser la mobilité ;

– l’amélioration et l’embellissement des parcs et espaces verts ;

– l’acquisition d’une mascotte pour la prévention incendie ;

– la signature d’ententes intermunicipales pour faciliter l’accessibilité à des infrastructures sportives.

Des projets à venir pour les enfants

Pour le renouvellement de son accréditation Municipalité Amie des Enfants, la Municipalité de Saint-Amable a formulé trois intentions à réaliser dans les trois prochaines années en faveur des enfants et qui se concrétiseront par la réalisation de plusieurs projets :

– la création d’un Campus Jeunesse au Parc Notre-Dame-de-la-Paix ;

– la création d’un parc régional à vocation récréative et touristique de plein air au Parc Le Rocher ;

– la collaboration à la construction d’infrastructures dédiées aux enfants.

À propos de l’accréditation Municipalité Amie des Enfants (MAE)

Municipalité amie des enfants (MAE) est la version québécoise de l’initiative internationale Villes amies des enfants (VAE) lancée en 1996 par les Nations Unies, et visant à faire des villes des lieux adaptés à tous les enfants. Cette initiative repose sur le postulat de base énoncé lors de la Conférence mondiale d’Istanbul qui déclarait que « le bien-être des enfants est l’indicateur suprême d’un habitat sain, d’une société démocratique et d’une bonne gestion des affaires publiques. »