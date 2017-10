Saint-Amable présente son plan de réaménagement de la rue Principale

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de plusieurs années de travail en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), le plan de conception final du réaménagement de la rue Principale de Saint-Amable a été récemment approuvé par ces derniers. Une vidéo 3D, diffusée sur le site Internet de la Municipalité et sa page Facebook, a été créée pour montrer, en images, ce plan.

À l’instar du milieu de vie amablien, ce réaménagement contribuera à doter le territoire d’une identité

propre. Il vise à améliorer la fluidité et la sécurité des usagers de la route, encourager les déplacements

actifs (à pied et à vélo), favoriser sa vitalité économique et son pouvoir d’attraction avec des services

de proximité et créer un dynamisme culturel, social et événementiel dans un secteur appelé à devenir le

nouveau centre-ville de Saint-Amable.

Avec une augmentation importante de la circulation automobile sur la rue Principale, il était nécessaire

de considérer l’aménagement de cet axe routier majeur du territoire dans le cadre d’une planification

durable. Sur un tronçon de près d’un kilomètre, entre les rues Benoît et David Nord, la rue Principale

serait élargie par l’ajout d’un terre-plein central et de voies de virage à gauche. Aussi, l’intersection

des rues Bourgeois Nord, Bourgeois Sud et Principale serait reconfigurée et dotée d’un feu de

circulation, en plus d’un autre feu de circulation à l’intersection des rues Dollard et Principale.

Également, le plan de réaménagement de la rue Principale prévoit des places publiques avec du

mobilier urbain moderne, une agora dans un parc urbain avec de l’animation publique en plein air pour

favoriser les lieux de rencontre et de socialisation, l’intégration d’art public et d’aménagements

paysagers, une résidence de personne âgées, un réseau cyclable et piétonnier sécurisé et un panneau

numérique d’information.

La Municipalité estime que de tels travaux, évalués à 9M $, auront des répercussions positives sur les

propriétés riveraines à ce secteur d’intervention. C’est pourquoi les nombreux investissements privés

réalisés au cours des dernières années devraient pouvoir se poursuivre – voire s’intensifier – suite à ce

réaménagement.

Quant au lien entre le pôle urbain et le principal accès au réseau autoroutier (autoroute 30 et chemin de

Touraine, à Sainte-Julie), la Municipalité a déjà signifié à la Communauté métropolitaine de Montréal

(CMM), lors d’une rencontre en février dernier, la problématique accrue de circulation sur cet axe. À

l’origine un simple chemin de rang, cette voie de circulation drainait en 2014 un débit journalier moyen

de 11 900 véhicules, soit presqu’autant que le débit de l’autoroute 30 à Contrecoeur, qui était de 12 900.