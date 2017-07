Saint-Amable au palmarès des 100 meilleures villes canadiennes où élever son enfant

Crédit photo : Courtoisie

Dans son palmarès annuel sur la qualité de vie au pays, le magazine MoneySense a sélectionné la Municipalité de Saint-Amable au 61e rang des 100 meilleures villes canadiennes où élever des enfants. Saint-Amable a été sélectionné grâce à un pointage composé de plusieurs critères dont la population âgée de 14 ans et moins, le pourcentage de foyers comptant des enfants, le nombre de garderies et d’établissements scolaires pour 1000 habitants, le coût moyen des frais de garde d’enfant, le revenu familial, le taux de chômage, le taux de criminalité, l’accès à la propriété, l’accès à des services de loisir, etc.

Saint-Amable, une ville jeune et dynamique

Saint-Amable est une des villes du Québec les plus jeunes avec une moyenne d’âge de 34,7 ans. Près de 25 % de sa population est âgée de 15 et moins et elle compte un grand nombre de familles avec de jeunes enfants de 0-9 ans. En 2021, Saint-Amable sera la municipalité de la rive-sud de Montréal avec la plus importante représentativité de la Génération Y grâce à son accessibilité au logement et les commodités pour y fonder une famille.

Le territoire compte un grand nombre de garderies et d’organismes dédiés à la famille. La Municipalité de Saint-Amable investit, chaque année, pour développer et aménager le territoire avec des infrastructures et diverses commodités, offrir de nouveaux services, dynamiser le milieu de vie avec toujours plus d’activités et d’événements, et soutenir les projets jeunesse pour développer le sentiment d’appartenance, valoriser l’implication des jeunes dans leur communauté et concrétiser leurs idées.

Depuis 2014, Saint-Amable est accréditée ‘’Municipalité Amie des Enfants’’, une reconnaissance officielle des actions en faveur du bien-être et du développement des enfants dans leur milieu de vie.

Saint-Amable, une ville au cœur de la nature

Saint-Amable s’illustre également pour sa qualité de vie urbaine en plein cœur de la nature avec ses paysages agricoles et forestiers qui s’étendent sur plus de 85 % de sa superficie. Saint-Amable offre à ses plus de 12 000 citoyens quatre fois plus de superficie de parcs et d’espaces verts que la moyenne que la norme nord-américaine de 2,5 ha par 1000 habitants. En plus de ses nombreux parcs et espaces verts urbains récemment rénovés, Saint-Amable dispose d’un grand parc récréotouristique régional quatre saisons avec un espace récréatif composé de nombreux terrains sportifs et des sentiers en milieux naturels et protégés.

Saint-Amable, synonyme de croissance et développement

Depuis plusieurs années, la municipalité vit un développement urbain des plus spectaculaires et une densification importante de la population particulièrement sa proportion de jeunes familles provenant pour la plupart de grands centres urbains. De 2011 à 2016, la population amablienne a augmentée de 11,3 %, soit près de quatre fois plus que la moyenne québécoise de 3,3 %.

Depuis plusieurs années, Saint-Amable profite de nombreux investissements résidentiels, industriels et commerciaux totalisant une moyenne annuelle de 20 000 000 $. Grâce à ces investissements, Saint-Amable et ses citoyens profitent de l’amélioration du paysage urbain et de plusieurs retombées sociales positives, notamment la bonification de l’offre de services issue des secteurs privé et public, la création d’emplois sur le territoire, un centre-ville commercial dynamique, des quartiers résidentiels entretenus et attrayants, et un meilleur potentiel de revenu pour offrir plus de services municipaux.

(Communiqué)