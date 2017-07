Saint-Amable atteint un indice de canopée de 26,9 %

Crédit photo : Courtoisie

Selon le dernier indice de canopée métropolitain publié par la Communauté métropolitaine de Montréal, la couverture végétale supérieure ou égale à trois mètres sur le territoire de Saint-Amable représente 26,9 % de sa superficie, soit un pourcentage supérieur à la moyenne de la MRC de Marguerite-D’Youville (24,5 %) et proche de l’objectif de 30 % fixé par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement pour la protection et la mise en valeur des boisés et des corridors forestiers.

Pour continuer d’offrir une qualité de vie urbaine en plein cœur de la nature, la Municipalité de Saint-Amable effectue, chaque année, des actions en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, de l’aménagement et de l’accessibilité à des parcs et espaces verts, et de la sensibilisation des citoyens à diverses pratiques et normes environnementales :

– adoption d’une Politique environnementale et de son plan d’action ;

– amélioration et verdissement des parcs et espaces verts urbains selon le plan directeur ;

– intégration d’aménagements paysagers dans les nouveaux projets de construction ;

– protection et mise en valeur des milieux naturels et forestiers du Parc Le Rocher ;

– campagne annuelle de dons d’arbres ;

– sensibilisation et information des citoyens sur l’abattage d’arbres et les normes minimales de plantation d’arbres sur les terrains construits ;

– plantation annuelle d’un arbre pour les élèves du secondaire qui quittent le milieu scolaire de Saint-Amable ;

– publication sur le site Internet d’un répertoire de ressources et de services offerts aux propriétaires de boisés ;

– etc.

Tout terrain construit sur le territoire de Saint-Amable doit être agrémenté d’au moins un arbre feuillu dans chacune de ses cours avant et une proportion minimale de 20 % de la superficie d’un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert. Dans le but de maintenir et augmenter le couvert forestier, la Municipalité de Saint-Amable adhère également au Plan de protection des milieux naturels de la MRC de Marguerite-D’Youville et souhaite élaborer un plan de lutte aux îlots de chaleur et un plan de verdissement urbain afin de dresser les lignes directrices d’actions spécifiques à ces objectifs.

En plus des nombreux bienfaits environnementaux, la présence d’arbres diminue les coûts de climatisation et de chauffage de 10 à 12 % par an et augmente la valeur d’une maison unifamiliale de 7 %. La plantation d’arbres sur le territoire est, toutefois, régie par certaines restrictions au sujet des distances minimales à respecter pour leur implantation et des espèces d’arbres restreintes ou interdites. La plantation de frênes est, notamment, interdite sur tout le territoire de Saint-Amable.

Dans un contexte d’infestation des arbres par l’agrile du frêne, de changements climatiques et de lutte aux îlots de chaleur urbain, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement fixe des critères et des objectifs à atteindre par les municipalités pour la protection et la mise en valeur de l’environnement. L’indice de canopée est un des outils à disposition pour la gestion du couvert végétal et la caractérisation des éléments végétal et minéral du territoire.

L’évaluation de la couverture végétale des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal est effectuée tous les deux ans grâce à des photographies aériennes. Elle permet de quantifier l’évolution des surfaces boisées et des corridors forestiers par territoire de MRC et de municipalité. Elle distingue la couverture végétale haute (supérieure ou égale à 3 m), la couverture végétale basse (inférieure à 3 m), les surfaces minérales hautes (supérieures ou égales à 3 m) et les surfaces minérales basses (inférieures à 3 m).