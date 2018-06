Saines habitudes de vie: une remise active pour favoriser le jeu libre au parc de la Coulée à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a inauguré le 20 juin dernier au parc de la Coulée sa toute première remise active, une armoire contenant du matériel sportif mis à la disposition des citoyens afin de favoriser le jeu actif en accès libre.

Ce projet, réalisé en collaboration avec la Maison de l’Entraide, découle de la Politique de saines habitudes de vie, lancée au printemps 2017, où la Ville s’était engagée à favoriser le jeu libre et actif par l’aménagement de coffres aux sports dans certains parcs. Le matériel qui se trouve dans la remise active est usagé, offrant une deuxième vie aux articles sportifs, comme il est suggéré dans le plan vert de la Ville où la réutilisation est valorisée. Les citoyens qui possèdent du matériel inutilisé peuvent d’ailleurs l’apporter à la réception de l’hôtel de ville. Celui-ci sera utilisé pour offrir plus de choix et remplacer le matériel abimé dans l’armoire.

« Les initiatives pour améliorer la santé et le bien-être de la population me tiennent particulièrement à coeur. En effet, les municipalités ont un grand rôle à jouer dans la mise en oeuvre de projets qui favorisent les saines habitudes de vie, comme l’installation de la remise active. Les Julievilloises et les Julievillois de tout âge pourront s’amuser dans les parcs et profiter pleinement des installations à leur disposition », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les règles d’utilisation sont affichées à proximité de la remise active. Les citoyens sont invités à ranger le matériel après utilisation pour le conserver en bon état et permettre à tous de l’utiliser. Au cours des prochaines semaines, une deuxième remise active sera installée au parc Joseph-Véronneau, où seront d’ailleurs inaugurés prochainement de nouveaux jeux d’eau, une première du côté sud de la ville.