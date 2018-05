Le RTL s’entend avec le syndicat des employés de bureau

Le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a approuvé lors d’une assemblée extraordinaire la proposition globale de règlement recommandée par la médiatrice et a mandaté la direction du RTL de procéder à la rédaction et la préparation de la convention collective à être signée par les deux parties au cours des prochaines semaines. Cette décision fait suite à l’approbation de cette même proposition de règlement par les membres du Syndicat des employés de bureau (SCFP section locale 3332) lors d’une assemblée générale tenue le 12 mai dernier.

Les parties acceptent ainsi les termes d’une convention de travail d’une durée de 5 ans, qui prévoit des augmentations de salaire équivalentes à 10.75 % pour la période se terminant le 31 décembre 2020.

Avec cette nouvelle convention collective, les employés de bureau du RTL bénéficieront d’une flexibilité accrue de leur horaire de travail, de même que d’autres mesures favorisant la conciliation travail-famille, répondant ainsi à deux préoccupations au cœur de la négociation.

Les parties ont également accepté des modalités spécifiques encadrant la dotation des postes à créer dans le cadre de projets subventionnés.

« Le RTL salue l’acceptation par les parties de cette proposition de règlement qui respecte le cadre financier approuvé par le conseil d’administration. Nous tenons à remercier les équipes pour le temps et les efforts investis depuis le début des négociations, de même que pour leur engagement soutenu dans le cadre du processus de médiation », a déclaré Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

(Source : RTL)