Le RTL reçoit un Prix Reconnaissance pour son projet pilote Chrono

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est enchanté d’avoir reçu jeudi dernier, dans le cadre du colloque annuel de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), un Prix Reconnaissance soulignant le partenariat avec le RTM dans le déploiement de la solution Chrono.

«Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance pour notre projet Chrono. Nous sommes fiers de mettre à la disponibilité de notre clientèle une technologie qui leur permettra à terme de suivre en temps réel leurs déplacements, non seulement sur le territoire du RTL, mais aussi sur l’ensemble des divers modes de transport dans la grande région métropolitaine. Notre équipe met tous les efforts nécessaires afin d’assurer un service toujours plus satisfaisant pour notre clientèle. Nous remercions l’équipe du RTM pour cette précieuse collaboration», a souligné Colette Éthier, présidente du conseil d’administration au RTL.

Rappelons que depuis août dernier, la clientèle du RTL peut, via une application mobile, planifier plus facilement ses déplacements et connaître les horaires et trajets de l’ensemble des organismes de transport de la région métropolitaine.