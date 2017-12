Le RTL met en place une navette pour les cyclistes souhaitant traverser le pont Jacques-Cartier

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce la tenue d’un projet pilote visant le transport en période hivernale des cyclistes et de leur vélo sur le pont Jacques-Cartier à bord d’un autobus dédié, aux heures de pointe, en partenariat avec Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Du 20 décembre 2017 au 13 avril 2018, la navette fera l’aller-retour entre le terminus Longueuil et la station de métro Papineau en période de pointe aux 20 minutes, avec un premier départ à 6 h de Longueuil et un dernier retour à 18 h 40 de Montréal. Les cyclistes devront attacher leur vélo à l’aide de sangles élastiques afin d’assurer la sécurité à bord et payer leur droit de passage selon la tarification en vigueur sur le réseau du RTL. Le départ du terminus Longueuil se fera à la porte 41 de l’aile F et celui du métro Papineau au coin de la rue Cartier et du boulevard De Maisonneuve Est.

« Grâce à ce projet pilote unique au Québec, nous favorisons la mobilité active et diversifions notre offre de service. Nous espérons que les cyclistes se réjouiront de cette nouvelle et profiteront de cette navette pendant la fermeture de la piste cyclable sur le pont Jacques- Cartier », a souligné Pierre Brodeur, vice-président du conseil d’administration du RTL.

« Nous saluons l’ajout de ce VéloBus qui témoigne des efforts d’innovation et de collaboration entre le RTL et PJCCI pour soutenir la mobilité active », a ajouté Glen P. Carlin, premier dirigeant chez PJCCI. « En parallèle de cette initiative, notre Société a lancé des essais sur la piste multifonctionnelle du pont afin d’analyser l’efficacité et les impacts du déneigement avec de l’équipement conventionnel et des produits de déglaçage adaptés aux conditions de la piste. »

Pour connaître l’horaire des navettes et les règles entourant l’installation de vélos à bord de la

navette : www.rtl-longueuil.qc.ca/velobus

(Source : RTL)