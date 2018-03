Le RTL desservira la Maison Source Bleue à Boucherville à compter du 2 avril

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) confirme qu’il desservira la Maison de soins palliatifs Source Bleue à Boucherville, grâce à sa ligne de taxi collectif T90, dès le 2 avril prochain.

La ligne, qui desservait déjà une partie de la rue Montbrun, sera prolongée afin d’atteindre la Maison de soins pour personnes en fin de vie Source Bleue. Une voiture de taxi sera ajoutée afin de maintenir les correspondances actuelles avec la ligne 86, en direction du terminus Centre- ville de Montréal.

«Ce service sera assurément apprécié par les nombreux bénévoles et employés qui travaillent à la Source Bleue, de même qu’il facilitera les déplacements pour les familles désirant visiter leurs proches. Année après année, nous tentons de répondre aux besoins de notre clientèle et cet ajout de service en est un bon exemple», a souligné Pierre Brodeur, président du RTL.

Rappelons que le service de taxi collectif du RTL est offert dans certains secteurs qui se trouvent éloignés des lignes d’autobus régulières. Il se prend comme on prend l’autobus, en utilisant les mêmes titres et au même tarif.

(Source : RTL)