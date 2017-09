Le RTL annonce une nouvelle structure organisationnelle

La nouvelle gouvernance des transports collectifs dans la grande région métropolitaine de Montréal et l’obtention d’un important appui financier des gouvernements pour la réalisation de plusieurs projets amènent le RTL à entamer une transformation de son organisation. De concert avec son conseil d’administration, des ajustements à la structure de gestion seront mis en place dès maintenant.

« Cette réorganisation est essentielle afin de nous donner les moyens pour poursuivre notre mission prioritaire, celle de servir notre clientèle tous les jours. Que ce soit par le lancement de l’application Chrono, l’arrivée prochaine de nouveaux autobus hybrides climatisés et d’autobus électriques, toutes nos actions ont le même objectif : améliorer la qualité du service pour la population de l’agglomération de Longueuil », a déclaré la présidente du conseil d’administration du RTL, Colette Éthier.

Création de la Direction principale opérations

Sous la gouverne de Sylvain Gonthier, cette nouvelle direction sera responsable de secteurs névralgiques du RTL, notamment l’entretien, l’ingénierie et l’exploitation. Elle assurera un suivi continu et intégré des activités opérationnelles pour répondre adéquatement aux nouvelles exigences de l’entente contractuelle avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Une nouvelle direction et une nomination

Une direction appelée Stratégies et expérience client est créée afin d’élaborer le plan stratégique organisationnel du RTL en conformité avec celui à venir de l’ARTM, et de renforcer les liens d’affaires avec les partenaires métropolitains, organismes et institutions de l’agglomération de Longueuil. Jusqu’à tout récemment directeur Innovation, marketing et partenariat, Laurent Chevrot devient en charge de cette direction.

Emphase sur les communications

Afin de toujours mieux communiquer tant à l’interne qu’à l’externe, la Direction communications et affaires publiques sera mise en place. Ainsi, le RTL renforcera son rôle d’acteur incontournable de la mobilité sur son territoire, levier de développement social et économique, à l’écoute et proche de sa communauté.

D’autres ajustements à la structure du RTL

Avec l’omniprésence grandissante des systèmes de transport intelligent (STI) dans les activités du RTL et des municipalités de son territoire, une place prépondérante doit être faite à cette fonction. Ainsi, le Service des technologies et systèmes d’information sera remplacé par la Direction technologies de l’information et systèmes de transport intelligent (TI/STI). Natacha Bouvier, actuellement chef du Service technologies et systèmes d’information, est promue directrice TI/STI.

De plus, la Direction principale finances, services partagés et gestion des programmes d’immobilisation recadrera certaines de ses responsabilités afin de gérer de manière efficace un volume élevé de projets. La Direction finances et trésorerie se voit confier la responsabilité du Service des achats tandis que le Service de réapprovisionnement sera transféré à la Direction entretien et ingénierie.

Enfin, la Direction des ressources humaines aura comme défi de réaliser toute la gestion du changement en lien avec cette transformation organisationnelle et la nouvelle gouvernance.

« Cette nouvelle structure organisationnelle améliorera notre performance et favorisera des synergies entre les différentes équipes. Cela aura pour effet de mobiliser notre personnel pour relever les défis de maintien des actifs et de développement de nos services, dans un cadre de gestion budgétaire rigoureux », ajoute le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

(Source : RTL)