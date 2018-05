Le RTL achète cinq autobus électriques

Crédit photo : RTL

Le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a octroyé le contrat d’acquisition de 5 autobus 100 % électriques de type midibus à la firme BYD Canada Company Limited lors de sa récente assemblée publique.

Par cet octroi, le RTL vient de franchir un pas majeur dans sa volonté de mobilité durable et d’électrification des transports. Au cours des prochains mois, le RTL entend procéder à l’élaboration d’un plan d’électrification de l’ensemble de son réseau afin d’atteindre les objectifs du gouvernement du Québec dans la politique de mobilité durable 2030.

« Ce projet pilote d’autobus à propulsion électrique de taille réduite Nous renforçons ainsi notre

engagement à l’égard du développement durable et pourrons diversifier notre offre de service », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

L’acquisition de ces autobus est possible grâce à un investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. L’aide financière du ministère des Transports du Canada représente 50 % de cette acquisition, celle du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, 40 % et celle du Réseau de transport de Longueuil (RTL), 10 %.

Les nouveaux véhicules sont silencieux et non polluants; ils offriront 22 places assises et pourront accueillir jusqu’à une cinquantaine de clients.

(Source : RTL)