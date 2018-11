Route payante Opération Nez rouge ce samedi à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

À l’aube de la 35e campagne qui aura lieu du 30 novembre au 31 décembre 2018, l’Opération Nez rouge Contrecoeur fait appel à vous afin de soutenir la cause de la sécurité routière.

Afin de faire connaître notre cause les bénévoles solliciteront la population lors d’une route payante qui se tiendra au coin des rues Saint-Antoine et des Ormes le samedi 10 novembre de 10 h à 16 h.

« Opération Nez rouge, 35 ans et toujours pertinent »