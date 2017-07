Route 132 à Contrecœur: travaux d’asphaltage entre la limite de Verchères et la rue Jacques

Crédit photo : MTQ

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il procédera à des travaux d’asphaltage sur la route 132 (route Marie-Victorin) à Contrecœur, entre la limite municipale de Verchères et la rue Jacques. Les travaux débuteront le 17 juillet et se poursuivront jusqu’au mois de septembre.

Entraves et gestion de la circulation

Du lundi au dimanche, de 7 h à 17 h :

Circulation par alternance à l’aide de signaleurs.

La vitesse sera réduite à 70 km/h en zone de chantier.

Les accès aux résidences et aux commerces seront maintenus.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.