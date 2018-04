Rose-Marie Gagnon, 9 ans, veut relever le Défi têtes rasées Leucan le 15 juin prochain

Crédit photo : Courtoisie

Le Défi têtes rasées Leucan approche et, à chaque année, on est témoins de belles histoires de solidarité et de courage. Pour cette édition 2018, le défi de la petite Rose-Marie Gagnon, 9 ans seulement, de Verchères, va sûrement toucher bien des cœurs…

« Ça fait deux ou trois ans que j’y pense, lance avec un grand sourire la jeune élève de quatrième à l’école primaire Mère-Marie-Rose. À mon service de garde, il y a une éducatrice qui avait fait le Défi têtes rasées Leucan quand j’étais en première année et j’ai vu ce que c’était. J’avais le goût de le faire moi aussi un jour. Aussi, il y a une amie de mon amie qui a la leucémie. Je lui ai parlé et j’ai posé quelques questions sur sa maladie, ce qu’elle ressentait. Ça aussi ça m’a donné le goût de relever le défi. »

L’événement aura lieu le vendredi 15 juin prochain au parc Passe-Partout à Verchères, vers 18 h. Le maire de la Municipalité, Alexandre Bélisle, sera présent pour encourager sa courageuse citoyenne. C’est Manon, coiffeuse au salon Tête en mouvement, qui s’occupera de sa belle chevelure.

« L’objectif de ma fille au départ était d’amasser 1 500 $, mais elle l’a déjà dépassé alors Rose-Marie a fixé un deuxième objectif : recueillir 2 000 $ », souligne avec fierté son père, Pierre Gagnon, un marin qui doit régulièrement partir loin de la maison pour plusieurs semaines afin de travailler.

« J’en ai beaucoup parlé à l’école, lance la jeune fille. Les éducatrices le savent et j’en ai aussi parlé à mes amis et ils sont au courant de ce que je veux faire. Il y a des affiches un peu partout à Verchères. Mes amis me disent qu’ils vont venir m’encourager et me donner des sous pour une bonne cause! »

« Moi ça ne me dérange pas tant que ça de me faire raser les cheveux. Ils sont assez longs présentement, plus que 30 centimètres je dirais, alors on va les donner pour faire des perruques pour les femmes qui ont le cancer. »

« C’est comme si c’est deux bonnes causes en une : pour les femmes qui ont le cancer et pour Leucan, ajoute son père. Depuis qu’elle est toute petite que Rose-Marie veut donner à tout le monde! Je dirais qu’il y a de la relève pour l’entraide humanitaire! C’est beau de voir ça! »

Pour donner, il suffit d’aller sur le site du Défi têtes rasées de Leucan et de cliquer sur Don, puis d’inscrire le nom du participant que l’on veut encourager.

Bonjour, mon nom est Rose-Marie Gagnon et j’ai 9 ans. J’ai à cœur d’aider les enfants malades et leurs familles. C’est pour cette raison que j’ai décidé de faire le défi têtes rasées. L’événement aura lieu à Verchères le 15 juin 2018. D’ici là, je vous invite à faire un don sur mon site.😀😀😀. Un merci spécial à tous ceux qui ont déjà donné. Rose-Marie 😘😘😘