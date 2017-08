Ronald Leclaire se porte candidat à la mairie de la Ville de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que je soumettrai ma candidature au poste de maire de la Ville de Contrecœur, à l’élection qui aura lieu en novembre prochain. Au fil des 25 dernières années où j’ai œuvré au service de la Ville, il m’a été possible d’accumuler une expérience suffisamment importante pour me permettre de poser ma candidature au poste de maire de la ville de Contrecoeur.

Fier d’un bagage qui m’a amené de moniteur de camp de jour, à Commissaire au service des loisirs et à la culture, ou encore comme Commissaire sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU), il m’a également été permis de me dévouer pour le bien de la sécurité publique, en agissant comme pompier volontaire pendant plus de 22 ans.

Élu conseiller municipal en 1997, j’ai occupé cette fonction jusqu’en 2009. Ces 12 années auront été les plus significatives pour me convaincre de briguer le poste de maire. Elles m’ont permis de me familiariser avec les rouages de l’appareil municipal, tout en contribuant grandement à son repositionnement dans la région. Durant cette période, j’ai eu la chance de représenter la ville à divers comités locaux et régionaux, tels que le Conseil inter-municipal de transport (CIT) Sorel-Varennes, le conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation (OMH), le comité de développement économique et le conseil d’administration de la Municipalité régionale de comté (MRC). Comme conseiller municipal, je me suis vu confié, entre autres, ces différents mandats : loisirs et culture, travaux publics, usine de filtration et épuration ainsi que développement économique.

Âgé de 52 ans, mes racines à Contrecœur sont profondes. C’est ma ville natale tout comme celle de mes parents. Marié à Chantal Handfield depuis maintenant 27 ans, j’ai deux enfants, Maxime (23 ans) et Marilou (21 ans), qui poursuivent actuellement des études universitaires. Diplômé en fabrication aéronautique de l’École Nationale d’Aérotechnique, j’ai travaillé pour Pratt & Whitney Canada pendant 13 ans. Au cours de l’année 2000, j’ai joint Arcelor Mittal produits longs Canada où j’occupe un poste de contremaitre de production. En plus d’avoir le soutien de ma famille et de mes amis dans ce projet inspirant, je peux compter sur l’appui de mon employeur qui croit en ma candidature et m’accordera le temps nécessaire pour exercer ma charge publique.

Faisant suite à l’impulsion que nous avions donnée à l’époque où je siégeais comme conseiller municipal, la Ville a poursuivi sa progression et livrée la majorité des projets que nous avions enclenchés. Il reste par ailleurs beaucoup de travail à faire et c’est pourquoi je soumets ma candidature au poste de maire à la Ville de Contrecoeur. Je suis prêt à poursuivre le développement de notre belle ville. La venue du Port de Montréal, la cité 3000, le pôle logistique, les festivités du 350e anniversaire de la ville, l’enrichissement de l’offre culturelle, l’amélioration des infrastructures de certains parcs et le développement durable sont quelques-uns des projets économiques, culturels et sociaux que je compte soutenir. Sachez que j’ai réellement à cœur les intérêts des citoyens de Contrecœur, et que je serai digne de la confiance que vous m’accorderez. »