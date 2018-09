Rôles d’évaluation foncière 2019-2020-2021 : la valeur du parc immobilier de l’agglomération de Longueuil atteint 62 milliards de dollars

Crédit photo : Ville de Longueuil

Les nouveaux rôles triennaux d’évaluation foncière des villes de Brossard, Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont été déposés et peuvent dès maintenant être consultés à longueuil.quebec/evaluation. Ces nouveaux rôles d’évaluation, qui reflètent les conditions du marché au 1er juillet 2017, entreront en vigueur le 1er janvier 2019. La valeur du parc immobilier de l’agglomération de Longueuil a progressé de l’ordre de 5,6 %, passant de 58,7 milliards de dollars lors de la dernière compilation du rôle, à 62 milliards de dollars. Le parc immobilier compte maintenant 141 828 unités d’évaluation.

Principales variations par catégorie d’immeubles

Les variations de valeur représentent l’évolution du marché entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2017. Pour le secteur résidentiel, la hausse de la valeur globale des propriétés, toutes catégories confondues, a progressé de 5,8 %. La valeur globale des propriétés unifamiliales a augmenté également de 5,8 % et celle des immeubles en copropriété s’établit pour sa part à 2 %.

En ce qui a trait au secteur locatif, les immeubles de 2 à 5 logements voient leur valeur globale augmenter en moyenne de 7,2 %, et ceux de 6 logements et plus, de 11,5 %. Dans le secteur non résidentiel, la valeur globale des immeubles commerciaux et à bureaux a augmenté de 4,8 %, et les immeubles industriels de 4,6 %. La catégorie des terrains vacants connaît la hausse la plus marquée du rôle 2019-2020-2021. En effet, la hausse moyenne enregistrée s’élève à 15,1 % pour l’agglomération. Cette situation s’explique par la loi de l’offre et de la demande et par la rareté des terrains non exploités encore disponibles sur la Rive-Sud.

Pour en apprendre davantage sur le nouveau rôle d’évaluation

Un avis d’évaluation informant chaque propriétaire de la valeur de son immeuble sera acheminé par la poste en octobre 2018. Les citoyens qui désirent obtenir de l’information additionnelle peuvent consulter la page longueuil.quebec/evaluation ou communiquer avec la Direction de l’évaluation par l’intermédiaire de la ligne info-évaluation au 450 463-7177, par courriel à l’adresse evaluation@longueuil.quebecou se présenter au comptoir de services situé au 789, boulevard Roland-Therrien à Longueuil.

De plus, après l’envoi des comptes de taxes en début d’année, des rencontres individuelles seront organisées dans chaque ville de l’agglomération afin que les citoyens puissent poser leurs questions et discuter de leur dossier en particulier. Toute personne en désaccord avec une valeur ou une information inscrite aux nouveaux rôles d’évaluation peut également faire une demande de révision de dossier en suivant la procédure indiquée au verso de leur avis d’évaluation.

Prendre note qu’une modification de la valeur d’une propriété au rôle d’évaluation n’indique pas une augmentation ou une diminution proportionnelle du compte de taxes. En effet, le budget de chaque ville sera adopté d’ici la fin de l’année. Le taux de taxation, établi par chaque conseil de ville, déterminera d’éventuelles variations du compte de taxes.

(Source : Ville de Longueuil)