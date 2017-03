Rien n’arrête cette para-athlète de Varennes!

Crédit photo : Courtoisie

La Varennoise Florence Brodeur a participé récemment au Championnat national de Karaté Canada et a remporté une médaille d’or dans sa catégorie: Handicap physique junior féminin. De plus elle a pris part à la démonstration TSA ou elle a aussi remporté la médaille d’or.

Florence a 14 ans. Elle est autiste et doit vivre avec plusieurs handicaps (visuel, auditif et moteur). Elle pratique le karaté depuis plus de quatre ans. Elle est un exemple de détermination et de persévérance: chaque mouvement enseigné est plus complexe à apprendre pour elle que pour les autres et malgré tout, rien ne la décourage!

Florence suit ses cours de karaté à l’école Sankudo de Varennes. Elle est aussi membre de l’Association ADAMA (Association pour des arts martiaux adaptés).

Elle adore participer à des compétitions: cela la motive encore plus! À ce jour, Florence a performé avec brio à plusieurs événements:

Compétition Sankudo en mars 2014-2015-2016

Défi sportif Altergo en avril 2016

Open de Montréal en mai 2016

2e Sélection de l’équipe du Québec en novembre 2016

Tournoi Yoshukan Québec en novembre 2016

Jeux du Sud-Ouest en février 2017

Championnat national de Karate Canada en février 2017

D’autres compétitions sont à venir dont la Coupe Québec le 19 mars, l’Open international ADAMA le 29 avril et l’Open de Montréal le 7 mai prochain.

Florence a un but ultime, participer aux Jeux paralympiques. Le karaté a été récemment ajouté en vue des Jeux Olympiques 2020. La discipline de para-karaté devrait être en démonstration en 2020 aux Jeux paralympiques de Tokyo au Japon.