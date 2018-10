Richard D’Amour nommé président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

Crédit photo : CCIRS

L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) s’est tenue le mardi 16 octobre dernier à l’hôtel ALT du quartier DIX30. Un nombre record de personnes y ont assisté. Me Richard D’Amour a été nommé à la tête du conseil d’administration pour un mandat d’un an.

« C’est un privilège pour moi d’amorcer ce nouveau mandat que j’envisage avec beaucoup de confiance. Comme vous l’avez constaté, nous avons une chambre en santé, avec une permanence ultra dynamique et dévouée et une directrice générale pleinement en contrôle et qui insuffle un vent nouveau à la chambre », a déclaré Me D’Amour.

Me D’Amour s’est engagé à poursuivre la défense des enjeux défendus pas la CCIRS, en mettant davantage d’accent sur la mobilité et sur la pénurie de main-d’œuvre.

Dans son discours qui se voulait très rassembleur, il a ajouté : « La CCIRS est à l’image des membres qu’elle représente : engagées, dynamique, passionnée, déterminée et unie. Comme le dicton le dit : « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » soyons donc « unis pour agir » dans le meilleur intérêt de tous. »

Le président a également tenu à remercier chaleureusement l’équipe de la permanence de la CCIRS, ses partenaires, ainsi que les membres sortants du conseil d’administration, soit : François Gravel, Marie-Josée Lamothe et Bernard Perrault.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration de la CCIRS :

Président – Richard D’Amour, avocat associé, Fortier D’Amour, Goyette

1er vice-président – M. Alain Chevrier, avocat, Dunton Rainville

2e vice-présidente – Mme Isabelle Foisy, PDG Québec Innove

Secrétaire – Fannie Noël, directrice, financement corporatif, BDC

Trésorier – M. Simon Jodoin, directeur des finances, Jodoin CPA inc.

Administrateurs

• Éric Drapeau, président, Les Investissements Innoval, Inc.

• Pierre Genest, représentant des mentors

• Stéphan Julien, président-directeur général, Moderco

• Ivan Audet, directeur principal moyennes entreprises, Desjardins Enterprise Rive-Sud

• Nicolas Quintin, directeur de comptes, SAD Informatique

• Jérémie Le Roux-Drufovka, conseiller en solutions TI, Département TI

• Michel Veilleux, directeur général, Réseau de transport de Longueuil (RTL)

• Charles Vincent, directeur général, service d’appui au campus de Longueuil, Université de Sherbrooke.

• Anne-Marie Roberge, conseillère publicitaire multiplateforme, ventes locales Montréal, Québecor

• Christine Niquette, partenaire de direction, Lexia immobilier

• Michel Labbé, associé, Intercom services immobiliers

• Catherine Brault, présidente, complexe médical Pierre-Brault

